Veja as acusações que Cristina Kirchner enfrenta na Justiça Argentina; veredito sai hoje

Enfrentando uma série de acusações na Justiça, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner saberá nesta terça-feira (6) o veredito do tribunal de primeira instância que a julga por corrupção, por suposta concessão de contratos fraudulentos para execução de obras públicas enquanto era presidente do país, entre 2007 e 2015. Este é o primeiro processo judicial contra Cristina que chega à fase final. Porém, ela enfrenta outros na Justiça que ainda estão abertos. As informações são do G1 Mundo e Estadão.

Cristina é acusada pelo Ministério Público da Argentina de ter chefiado essa associação criminosa que teria fraudado o Estado argentino em US$ 1 bilhão. As acusações apontam que a peronista liderou uma organização de pessoas que contratou 51 obras viárias (com dinheiro público) do empresário de construção Lázaro Báez – todas as obras supostamente superfaturadas, ainda de acordo com as denúncias, foram feitas no estado de Santa Cruz, reduto político de Cristina e do marido dela, que faleceu em 2010, Néstor Kirchner.

A vice-presidente alega inocência e afirma que ser vítima de perseguição política.

Por ter imunidade parlamentar, caso seja condenada, ela não iria para a prisão imediatamente, embora a promotoria tenha pedido uma condenação de 12 anos de prisão e a cassação perpétua de seus direitos políticos.

Cristina chegou a ser inocentada pela Justiça em um dos processos em que ela era acusada, relativo a uma ação de quando ainda era presidente. Em 2015, no fim de sua gestão, a peronista teria dado uma ordem ao Banco Central da Argentina para vender dólares no mercado futuro por um valor menor que o de mercado.

Conforme a acusação, ela mesma teria se beneficiado dessa informação por ter feito operações com dólar antes da execução da ordem. Porém, a Justiça entendeu que não houve prejuízo.

Veja algumas acusações que Cristina Kirchner responde