Restrospectiva 2022: mortes de Jô Soares, Elza Soares e Gal Costa contrastam com volta de festivais

O ano de 2022 foi marcado por diversos momentos marcantes e também históricos no setor cultural. Entre eles partidas de astros da música, televisão e outras área ligadas às artes, uma grande confusão na cerimônia do Oscar 2022, assim como o retorno de grandes eventos e expressões culturais às ruas de Belém. Confira a retrospectiva de OLiberal.com:

Janeiro

O ano de 2022 começou com a triste notícia da morte da cantora Elza Soares no dia 20 de janeiro. A despedida de uma das maiores vozes negras do Brasil comoveu o povo e artistas. Aos 91 anos, a cantora faleceu de causas naturais no mesmo dia de Manoel Garrincha, com quem foi casada e viveu uma relação intensa e tumultuado por 17 anos. A artista deixou três filhos: Manuel Garrincha dos Santos Júnior, Dilma Soares, João Carlos Soares e Sara Soares. Artistas paraenses como Dona Onete, Gaby Amarantos e vários outros lamentaram a perda. Internacionalmente, Beyoncé também prestou homenagem. Gaby e Dona Onete chegaram a cantar com Elza e Alcione na música "Última Lágrima", lançada no álbum "Purakê", de Gaby.

Na televisão, no dia 17 de janeiro, começou a edição 22 do Big Brother Brasil (BBB) na TV Globo/Liberal misturando participantes famosos e anônimos. No elenco do programa estiveram a influenciadora Jade Picon, o ator Arthur Aguiar, as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo, o surfista Pedro Scooby e outros.

Fevereiro

A cantora paraense Gaby Amarantos estrelou a novela “Além da Ilusão”, exibida no horário das 18h, da TV Globo. O folhetim foi a estreia da atriz Larissa Manoela na Rede Globo interpretando as irmãs Elisa e Isadora Tapajós. A nova contratada da Globo fez par romântico com Rafa Vitti, que interpretou o mágico Davi. Já Gaby interpretou Emília na novela, e também regravou “O Tic Tac do Meu Coração” - música de Carmen Miranda, que foi tema da novela passada anos 30 e 40.

Março

Um fato ganhou mais repercussão no Oscar 2022 do que os vencedores das categorias. Durante a transmissão da premiação ao vivo, o ator Will Smith, ganhador da categoria de Melhor Ator, subiu ao palco e deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock. O comediante fez uma piada sobre o cabelo da esposa de Will, Jada Pinkett Smith, o que deixou o ator furioso. Meses depois Will foi banido da academia por 10 anos. Chris Rock veio a público se desculpar pela piada e disse que não sabia da doença de Jada Smith.

Também em março, a paraense Dira Paes estreou com destaque na nova versão do grande sucesso “Pantanal” como Filó. A novela de Juma Marruá, a mulher que vira onça, e da família Leôncio fez a audiência ficar vidrada na tela da TV Liberal/Globo. A trama de Benedito Ruy Barbosa ganhou alguns novos personagens e alterações da primeira versão.

Abril

Belém foi cenário para a segunda temporada de série “Cidade Invisível”, da Netflix, que contou com Marco Pigossi, Tarcísio Meira Filho e Alessandra Negrini, que interpretou a Cuca. A série veio ser gravada na Amazônia após a reclamação de telespectadores, em sua maioria do Norte, sobre a primeira temporada. Na nova temporada, Eric, vivido por Pigossi, veio a um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto da capital paraense.

O ator Arthur Aguiar foi o vencedor do BBB 22 com 68% dos votos superando Douglas Silva e Paulo André. Ao sair da casa Arthur decidiu investir na carreira musical. Durante o BBB22 tivemos a expulsão de Maria e a desistência de Thiago Abravanel.

O gênero paraense “siriá” foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Pará. Originário de Cametá, o "siriá" quase foi extinto.

No cinema, Jim Carrey anunciou a aposentadoria após o filme Sonic 2. O comediante resolveu se afastar de vez das telonas.

Maio

Após vários adiamentos, a aguardada continuação “Top Gun – Maverick” chegou ao cinema em 26 de maio com Tom Cruise como protagonista. A história do piloto de caça Pete “Maverick” Mitchell 30 anos depois do primeiro filme resultou em muitos elogios da crítica e do público.

O reality “No Limite” voltou às telas da TV Globo com 24 participantes anônimos na nova temporada. Charles foi o campeão da edição 2022, com votação do público e divulgação do resultado ao vivo em julho.

Junho

A quadra junina retornou ao Pará após dois anos de impedimento da covid-19. Com a flexibilização do uso de máscaras e a liberação das aglomerações em festas, São João voltou a ser comemorado pela população em concursos de quadrilha e arraias em Belém, Ananindeua, Castanhal e várias cidades do Estado do Pará.

Outra atividade cultural tradicional que retornou às ruas foi o Arraial do Pavulagem. Os paraenses puderam conferir a Levantação do Mastro, na abertura oficial dos arrastões e a chegada do cortejo fluvial trazendo a comitiva do “Boi Pavulagem” e os mastros de São João menino.

Julho

O mês dos grandes lançamentos do cinema mundial teve “Thor 4 – Amor e Trovão”, que decepcionou crítica e público. Por outro lado, julho também contou com a grata surpresa da biografia do Rei do Rock em Elvis Presley, com a participação de Tom Hanks como o empresário do cantor, e vilão da história. O filme foi muito elogiado e é uma das apostas para o Oscar 2023.

Agosto

O Brasil se despediu de Jô Soares, que morreu no dia 5, aos 84 anos. O apresentador, ator e humorista com mais de 60 anos de carreira deixou uma vasta obra e muita saudade. A perda repentina deixou a todos abalados. Jô também era escritor, deixa uma vasta obra cultural para o país e um importante legado para a televisão brasileira. Para relembrar essa trajetória, confira algumas curiosidades sobre a vida de Jô Soares. O 'Programa do Jô' é considerado um dos maiores talk-shows do Brasil. A estreia ocorreu em 2000 e foi ao ar até 16 de dezembro de 2016, quando Jô entrevistou o cartunista Ziraldo.

Setembro

A capital paraense foi palco para mais de 100 atividades artísticas da Bienal das Artes. A Bienal trouxe novamente as apresentações de grandes cantores e cantoras nacionais para Belém com apresentações gratuitas na Aldeia Cabana, na Pedreira. Entre as principais atrações estiveram Jhonny Hooker, Zeca Baleiro, Tereza Cristina e o bandolinista Hamilton de Holanda. A Bienal também contou com o IV Festival de Música Brasileira - Prêmio Paulo André Barata. A cantora Gal Costa que era uma das atrações cancelou a apresentação e foi substituída por Simone.

Outubro

Outubro de 2022 teve o retorno do Círio de Nossa Senhora de Nazaré conjuntamente com todas as atividades culturais tradicionais. Após dois anos de interrupção a Festa da Chiquita voltou a ocorrer depois da passagem da Trasladação, no sábado. A festa ocorreu pela primeira vez após ser reconhecida como patrimônio cultural.

OAuto do Círio foi outro evento que retornou à capital paraense. O projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), criado há 28 anos, reconhecido internacionalmente, andou por novo trajeto realizado da Casa das Onze Janelas até a Praça Felipe Patroni, no bairro Cidade Velha.

O Festival Lambateria também atraiu multidões para os shows de Rossy War, Mauro Cotta, Mestre Damasceno, Fruto Sensual, Aíla e outros artistas.

Durante o Círio, o cantor e compositor Rafael Lima morreu em Belém no dia 7, aos 65 anos de idade. Rafael sofreu uma parada cardíaca. O cantor encontrava-se internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Belém.

Novembro

Novembro foi um mês de grandes perdas para a música brasileira. Tivemos as mortes de Gal Costa e de Erasmo Carlos. A cantora partiu no dia 9 de novembro aos 77 anos. Antes disso, Gal cancelou show para a Bienal das Artes em Belém. Imortalizada na música por grandes interpretações como “Baby”, “Divino Maravilhoso”, “Que Pena” e "Não Identificado", Gal deixou um legado inestimável para a música brasileira.

O tremendão Erasmo Carlos também deixou saudades em 2022. Um dos pioneiros do rock morreu aos 81 anos. Ícone da Jovem Guarda nos anos 60, Erasmo gravou mais de 28 discos e colecionou hits, com o amigo, Roberto Carlos. Muitos artistas e celebridades lamentaram a morte.

O escritor paraense Daniel Munduruku perdeu a eleição para Academia Brasileira de Letras (ABL). No entanto, Daniel fez história ao ser o primeiro indígena a ser candidato para uma vaga da ABL. O escolhido foi o médico e escritor Paulo Niemeyer Filho com 25 votos contra 9 do professor indígena premiado internacionalmente.

O Festival Se Rasgum voltou a ocorrer presencial. Na 17ª edição contou com a temática Amazônia Viva com grandes atrações em três locais diferentes: Espaço Náutico Marine Club, Pier das Onze Janelas e no Espaço Cultural Apoena. No total, foram 54 atrações como Pato Fu; Duda Beat; Arthur Espíndola com Sandra de Sá; Letrux; Juçara Marçal; Johnny Clarke; Crypta; Edgar + Keila, Suraras do Tapajós e muitos outros.

Dezembro

O ano terminou com a volta do Festival Psica, na 10ª edição. O evento que prioriza a cultura afro-amazônica com mistura de sons e ritmos ocorreu no Espaço Náutico MarineClub. O festival contou com vários artistas nacionalmente conhecidos como Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Liniker, Luedji Luna, Baco Exu do Blues, Lia de Itamaracá, Mega Principe New Tech, Molho Negro, Urias, Desalmado e outros.

A cantora Margareth de Menezes foi escolhida como a futura Ministra de Cultura do Governo Lula. Margareth. A cantora e ativista Margareth Menezes tem uma carreira artística de mais de três décadas, com 10 álbuns lançados, quatro indicações ao Grammy, e mais de 20 turnês internacionais. Além disso, ela também atuou como ativista pelos direitos humanos e como produtora de campanhas e projetos sociais.