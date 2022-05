Casamento Lula e Janja: confira os looks dos convidados

Em uma cerimônia fechada, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva se casou com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, nesta quarta-feira (18), no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP). Os celulares dos convidados precisaram ser confiscados. Os convidados tiveram que postar os looks nas redes sociais antes de seguirem para o ‘sim’. Confira algumas celebridades presentes da festa e e os looks delas.

A celebração iniciou por volta das 19h30. Entre os artistas, estão presentes os cantores Gilberto Gil, Duda Beat, Daniela Mercury, o ex-BBB Gil do Vigor, o apresentador e humorista Paulo Vieira e a apresentadora Bela Gil. As informações são do site Metrópoles.

Em meio a lista extensa está alguns políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra (PT), o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB), o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT), o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, os deputados Lindbergh Farias e Alexandre Padilha e deputado estadual do Rio de Janeiro André Ceciliano. O pré-candidato a vice na chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) chegou acompanhado da esposa Lu Alckmin.

Confira alguns look dos convidados: