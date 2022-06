Polícia Federal encontra corpos em área indicada por suspeitos no Amazonas

Dois corpos foram encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas, onde o indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho. A informação foi confirmada na noite desta quarta-feira (15) pelo superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes. As informações são de O Globo e CNN.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, havia divulgado que “remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações”.

Os corpos foram encontrados a 3,1 quilômetros do local onde os suspeitos relataram ter ocorrido o crime, mata adentro. A identificação dos corpos será feita a partir de quinta-feira (16), no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília.