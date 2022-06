Caso Dom e Bruno: ‘Remanescentes humanos’ são encontrados, diz ministro da Justiça

O ministro da Justiça, Anderson Torres, postou em suas redes sociais que foi informado pela Polícia Federal de que “remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações”. Agentes foram levados ao local, no Amazonas, por Amarildo da Costa Oliveira, um dos suspeitos presos pela morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

Segundo Anderson Torres, os restos mortais serão periciados e os responsáveis pelas investigações darão uma coletiva à imprensa ainda nesta quarta-feira (15) em Manaus (AM).

Amarildo contou, segundo fontes da PF, que as vítimas foram mortas, queimadas, esquartejadas e enterradas.