Corpos de jornalista e de indigenista podem ser encontrados ainda nesta quarta-feira (15)

Amarildo da Costa Oliveira, um dos suspeitos presos pela morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, disse, segundo fontes da Polícia Federal, ter ajudado a enterrar os corpos, mas que ele não matou as vítimas, apontando uma terceira pessoa como responsável pelas mortes. As informações são da CBN.

Segundo relato de Amarildo aos agentes federais, ele ouviu tiros e ajudou a enterrar os corpos do jornalista britânico e do indigenista. De acordo com o suspeito, os corpos foram queimados e esquartejados.

O suspeito levava nesta tarde de quarta-feira (15) os policiais até o local onde supostamente os corpos foram enterrados, no Amazonas. O trajeto de barco é longo, mas a expectativa, segundo fontes ouvidas pela CBN, é de que os corpos das vítimas sejam encontrados ainda nesta quarta-feira.