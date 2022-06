Em áudio encontrado, Bruno Pereira denuncia pescadores do Vale do Javari: 'Estão atirando'; ouça

Nesta terça-feira (14), a TV Globo e a Rede Amazônica revelaram um áudio de Bruno Pereira. O indigenista fala que a equipe de fiscalização que fazia parte estava sendo perseguida e recebendo tiros dos pescadores do Vale do Javari, no Amazonas. O indigenista está desaparecido desde o dia 5 de Junho.

“São esses caras que estão atirando na equipe. Esses caras que atiraram na base”, diz o áudio.

“A gente está preparando uma reunião, uma articulação para a Câmara de Vereadores e a prefeitura na Comunidade São Rafael. Os maiores e grandes invasores da terra indígena aí. Eles vão perder o manejo do pirarucu, que demorou 10 anos para eles tirarem”, Bruno complementa sobre pescadores que atuam ilegalmente na região.

No início do ano, Bruno já havia denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) as ameaças que vinha sofrendo dessa possível organização que além da pesca, também atuaria com caça ilegal no Vale do Javari.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)