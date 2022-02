TSE aprova criação do partido mais rico do Congresso, o 'União Brasil'

Foi aprovado nesta quarta-feira (09), por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a criação do União Brasil, fusão entre DEM e PSL. O União Brasil terá o número de urna 44 e significa o surgimento da maior bancada do Congresso, com 81 deputados e 7 senadores.

A fusão integra duas legendas que, juntas, receberam R$ 147,5 milhões do fundo partidário em 2021, mais do que qualquer sigla. Além deste recurso, que é anual, o União Brasil também levará a maior fatia do fundo eleitoral. A verba será distribuída em junho e prevê hoje um total de R$ 4,9 bilhões aos 33 partidos ativos no país.

A bancada do União Brasil deverá ser reduzida no início de março. O mais provável, no entanto, é que haja migrações, já que boa parte do PSL, por exemplo, deve seguir o exemplo do presidente Jair Bolsonaro e buscar filiação ao PL.

A fusão entre as duas legendas deverá criar uma das maiores forças políticas do Congresso a partir desse ano. Para fazer frente a ela, outras legendas têm articulado a formação das chamadas federações partidárias, criadas por lei no ano passado e que valerão pela primeira vez nas eleições 2022.

Como surgiu o partido União Brasil?

Nascido de um acordo fechado no final de setembro, o União Brasil é sondado para apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas parte das lideranças defende uma aproximação com o ex-ministro Sergio Moro (Podemos).

Chefiado pelo deputado Luciano Bivar (PSL-PE), o PSL tem a maior bancada na Câmara, com 55 deputados, mas o grupo está rachado desde que Bolsonaro rompeu com o grupo, no final de 2019.