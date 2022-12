Macaúba: o que é, benefícios e como comer

A palmeira Macaúba é uma espécie nativa brasileira encontrada em praticamente todas as regiões do país, principalmente no Pará e no Cerrado. Com nome científico de Acrocomia aculeata, essa palmeira é muito utilizada na produção de sabão, contudo, com o avanço tecnológico, a exploração já abrange áreas do setor alimentício, fármacos, cosméticos e até em combustível, como o biodiesel.

Por conta do alto teor oleaginoso, a fruta é a fonte principal do dendê mineiro. Podendo atingir até 20 metros de altura, tem um caule coberto por espinhos e longas folhas que variam de 2,5 a 3,0m. Já os frutos oleaginosos, são redondos e com polpa na coloração amarela. Veja:

A árvore da Macaúba tem um caule coberto por espinhos (Foto / abncnuts.org.br)

Esta palmeira também é conhecida por outros nomes, como: bocaiúva, chiclete-de-baiano, coco-baboso, coco-de-catarro, coco-de-espinho, macacaúba, macaíba, macaibeira, macajuba, macaúba, macaúva, mucaia, mucajá, chiclete-de-baiano e mucajaba.

Quais os benefícios da Macaúba?

A Macaúba contém cerca de 404 calorias em uma porção de 100g. Rica em fibras, o fruto também contém betacaroteno, um antioxidante que auxilia na saúde da visão. Além disso, possui vitaminas e nutrientes essenciais para a manutenção da saúde. Confira mais benefícios:

Saúde dos olhos, pele e cabelos: com alta quantidade de vitamina A, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes, a fruta pode ajudar na qualidade de partes essenciais do corpo humano;

com alta quantidade de vitamina A, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes, a fruta pode ajudar na qualidade de partes essenciais do corpo humano; Pele: o óleo extraído da Macaúba pode ser usado na pele e é capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Além disso, pode diminuir o ressecamento e proporciona elasticidade para a pele;

o óleo extraído da Macaúba pode ser usado na pele e é capaz de que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Além disso, pode diminuir o ressecamento e proporciona elasticidade para a pele; Anti-inflamatório natural: o óleo também reduz inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes;

o óleo também reduz inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes; Aumenta a imunidade: graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

Como consumir Macaúba?

A Macaúba tem ampla utilização em diversas áreas. Na gastronomia, pode ser usada na preparação de panificação e sobremesas em geral. As folhas são utilizadas na confecção de redes e linhas de pescaria. Por isso, se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Cocada de macaúba em tablete

Cocda de macaúba em tablete (Foto Ilustrativa / Igor Trípoli / Globo)

INGREDIENTES

1 medida de amêndoa de macaúba

2 medidas de raspas de rapadura

MODO DE PREPARO

Retire as amêndoas dos coquinhos, triture no liquidificador; Junte a rapadura, as amêndoas moídas e leve ao fogo; Mexa até aparecer o fundo da panela; Retire do fogo e bata bem; Coloque em superfície lisa e deixe esfriar; Por fim, corte em tabletes.

Bolo de macaúba

Bolo de macaúba (Foto ilustrativa / ica.ufmg.br)

INGREDIENTES

2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 xícara de farinha de macaúba

1 xícara de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

2 ovos

MODO DE PREPARO

Bata o açúcar e a manteiga até obter um creme;acrescente os ovos e continue a bater o creme, acrescentando os ovos e continue o mesmo processo; Adicione a farinha de trigo, a farinha de macaúba e o leite, alternadamente; Adicione o fermento e coloque para assar em um forma untada e polvilhada; Leve ao forno com temperatura de 180°C por aproximadamente 30 minutos, ou até dourar o bolo.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)