Bacaba: o que é, benefícios e como comer

A bacaba, com nome científico de Oenocarpus bacaba, é uma palmeira nativa da Região Amazônica, com maior frequência nos estados do Amazonas e Pará. Parecida com o açaí, mas com menos popularidade, esta palmeira é de alto porte, podendo atingir até 20 metros de altura e do fruto é possível extrair polpa, óleo e amêndoa.

Este fruto também é conhecida como bacaba-açu, bacaba-verdadeira, bacaba-de-leque, bacabinha e bacabi. A influência da bacaba na Amazônia vai além da gastronomia, como, por exemplo, a origem do nome da capital amapaense, Macapá, vem desta fruta, da língua indígena Tupi, que significa "terra, lugar ou estância de bacabas".

No Pará, a bacabeira floresce entre os meses de junho a agosto e os frutos amadurecem entre dezembro e abril, durante o Inverno Amazônico. Além das formas de consumo, é possível extrair o óleo de bacaba, um líquido esverdeado e perfumado, com propriedades benéficas para o uso na pele e cabelos.

A bacabeira floresce entre os meses de junho a agosto (Foto / Redes Sociais)

Quais os benefícios da Bacaba?

A Bacaba contém cerca de 212 calorias em uma porção de 100g. Rica em fibras e uma importante fonte de energia, também tem vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo humano. Confira mais benefícios:

Pele: o óleo extraído da Bacaba pode ser usado na pele e é capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Além disso, pode diminuir o ressecamento e proporciona elasticidade para a pele;

o óleo extraído da Bacaba pode ser usado na pele e é capaz de que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Além disso, pode diminuir o ressecamento e proporciona elasticidade para a pele; Sistema Respiratório: o óleo também é possível ser usado no tratamento das infecções pulmonares como a bronquite. Contudo, a consulta médica é indispensável e a automedicação deve ser evitada;

o óleo também é possível ser usado no tratamento das infecções pulmonares como a bronquite. Contudo, a consulta médica é indispensável e a automedicação deve ser evitada; Melhora do funcionamento intestinal: as fibras presentes no fruto ajudam no bom funcionamento do organismo;

as fibras presentes no fruto ajudam no bom funcionamento do organismo; Coração: os ácidos fenólicos e flavonoides presentes na Bacaba ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, através dos polifenóis que promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos.

Como consumir Bacaba?

A Bacaba pode ser usada na preparação de sorvete e doces. Porém, a forma mais conhecida é a ingestão da polpa. Por isso, se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Bolo de Bacaba

Bolo de Bacaba (Foto Ilustrativa / Cats Coming / Pexels)

INGREDIENTES

4 ovos

4 colheres de margarina

10 colheres de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

1 copo tipo americano de bacaba

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

INGREDIENTES DA COBERTURA

1 caixa de leite condensado

1/2 copo americano de bacaba

1 colher de margarina

MODO DE PREPARO

Massa

Bata o açúcar com a margarina, acrescente os ovos e bata mais um pouco; Acrescente a bacaba, o trigo e mexa por mais dois minutos; Coloque o fermento, misture até incorporar bem e leve para assar em forno 180 graus por 35 minutos.

Cobertura

Leve ao fogo todos os ingredientes até incorporar tudo; Desenforme o bolo e coloque a cobertura.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)