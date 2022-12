Guaraná: o que é, benefícios e como comer

O fruto Guaraná, com nome científico de Paullinia cupana, é uma planta nativa da Região Amazônica conhecida pelas propriedades medicinais e as inúmeras formas de consumo na gastronomia. A árvore pode chegar a 10 metros de altura, tem flores brancas e cheiro agradável. Quando maduro, o fruto é semelhante a um grão de café, com características que se assemelham a um olho humano e possui uma casca vermelha que envolve a semente preta que é coberta por uma cobertura carnuda branca.

Quando maduro, o fruto é semelhante a um grão de café e as características se assemelham a um olho humano (Foto / lamedicinaestetica)

Inicialmente, relatos históricos apontam que o Guaraná foi cultivado como planta medicinal pelo povo Sateré-Mawé e que o nome da fruta era "Waraná", uma bebida usada em rituais e um importante símbolo de conhecimento para a tribo. O guaraná é também conhecido por outros nomes, como guaraná-da-amazônia, guaranaina, narana, cupana, guanáyuba, varaná, paulínia, narazazeiro, guaraná-uva, naranajeiro, guaraná-cipó, naraná, guaranaúva ou uaraná.

Quais os benefícios do Guaraná?

O Guaraná contém cerca de 80 calorias em uma porção de 100g. A fruta era utilizada por tribos indígenas em rituais sagradas para proporcionar energia e sensação de bem estar, mas os benefícios vão além. Quando diluído em água, pode diminuir o risco de diabetes tipo 2 e atuar como anti-inflamatório. Confira mais benefícios:

Anti-inflamatório natural: reduz inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes. Além disso, é antioxidante e combate o envelhecimento das células;

reduz inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes. Além disso, é antioxidante e combate o envelhecimento das células; Cafeína: esta composição estimula o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, reduzindo a incidências de doenças do coração;

esta composição estimula o e o sistema cardiovascular, reduzindo a incidências de doenças do coração; Aumenta a imunidade: graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações do corpo.

Como consumir Guaraná?

O guaraná pode ser usado na preparação de xaropes, barras nutritivas, pós para suplementos alimentares e animais, refrigerantes e bebidas energéticas. Já as sementes, quando utilizadas para fins medicinais, podem proporcionar até três vezes a quantidade de cafeína que os grãos de café. Por isso, se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Guaraná da amazônia

Guaraná da Amazônia (Divulgação)

INGREDIENTES

400 ml de gelo (mais ou menos uma forma de gelo)

4 colheres (sopa) de leite em pó

6 colheres (sopa) de xarope de guaraná, bem cheias

2 colheres (sopa) de amendoim torrado

2 colheres (sopa) de castanha de caju torrada

2 colheres (chá) de pó de guaraná

Suco de 1 limão (opcional)

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador; Esta é a receita tradicional. Você pode acrescentar outros sabores, como: banana, chocolate e açaí.

