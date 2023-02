Carnaval 2023 no Pará: veja a programação da folia em todo o Estado

A programação do final de semana do Carnaval 2023 promete ser animada em todo o Pará. Há opções para todos os gostos e festas que vão do tradicional baile carnavalesco, até trios elétricos, música regional, funk, reggae e muito mais. Por conta disso, o OLiberal.com fez um resumo das principais atrações nos destinos mais buscados para curtir o feriadão no território paraense. Aproveite!

Confira a programação do Carnaval no Pará:

ANANINDEUA

ALGODOAL

BELÉM

CURUÇÁ

ICOARACI

MARABÁ

MOSQUEIRO

SÃO CAETANO DE ODIVELAS

VIGIA

CUIDADOS NO CARNAVAL: