Blocos 'As Virgienses' e 'Os Cabraçudos' em Vigia: veja como ir, quanto custa e o que fazer

O carnaval voltou com tudo em 2023, após ser interrompido por dois anos por conta da pandemia de covid-19. Em Vigia de Nazaré, município distante menos de 100 quilômetros de Belém, os blocos As Virgienses e Os Cabraçurdos animam os locais e visitantes que chegam à cidade para curtir a folia.

VEJA MAIS

No bloco As Virgienses, os homens se vestem com roupas e adereços tipicamente femininos, enquanto no bloco Os Cabraçurdos, as mulheres se vestem com roupas e acessórios tipicamente masculinos. A festa ocorre na segunda-feira de carnaval, que neste ano acontecerá no dia 20 de fevereiro.

O município de Vigia fica localizado na região do Salgado, a cerca de 78 quilômetros de distância da capital paraense. Com pouco mais de 54 mil habitantes, o município é conhecido pelas suas construções que datam o século 18, como a Igreja de Pedra, localizada no centro da cidade, próximo à orla.

Como ir para Vigia?





A viagem para Vigia pode ser feita de carro e leva pouco mais de duas horas. O motorista seguirá pelas vias BR-316 e também pela PA-140.

O que fazer em Vigia?

Museu da Nazaré Cidade de Vigilância

Museu da Nazaré Cidade da Vigilância, em Vigia (Thiago C. / Trip Advisor)

O local apresenta a história da cidade mais antiga do estado do Pará, com várias obras que retratam um pouco da cultura local. Fica localizado no centro da cidade, próximo à prefeitura de Vigia.

Igreja de Pedra

Igreja de Pedra, localizada próximo à orla de Vigia, no Pará (Reprodução / Rede Pará)

Construída no século 18 por negros e indígenas escravizados, a Igreja de Pedra impressiona pelo encaixe de sua estrutura. Também no centro da cidade, fica próximo à orla e oferece uma experiência histórica única.

Onde se hospedar em Vigia?

Hotel Alto Paraíso

Hotel Alto Paraíso oferece bom contato com a natureza (Hotel Alto Paraíso / Facebook)

Localizado a poucos minutos da Igreja de Pedra, o hotel Alto Paraíso tem uma avaliação de 4,4 estrelas e oferece café da manhã, piscina e espaço para ginástica. Informações de hóspedes apontam que o local oferece um bom contato com a natureza, é aconchegante e tem ótimo atendimento.

Hotel Bom Jesus

Hotel Bom Jesus, localizado próximo à orla de Vigia (@hotelbomjesusvigia / Instagram)

Próximo à orla de vigia e a aproximadamente um minuto a pé da Igreja de Pedra, o hotel Bom Jesus conquista pela sua localização. O local aceita animais de estimação e também oferece café da manhã. O estabelecimento conta com uma avaliação de 4,1 estrelas.

Onde comer em Vigia?

Pizza do Fábio

O estabelecimento matriz da Pizza do Fábio, em Vigia (Pizzaria do Fábio/Facebook)

A Pizza do Fábio fica próxima ao centro de Vigia, com uma avaliação de 4,5 estrelas. Segundo comentários de clientes, o local tem boas opções de sabores e comida ótima, além de excelente decoração.

Outras opções:

Casa da Farinha e Restaurante;

Casa do Galeto;

Don Papito;

Restaurante da Edina.

Veja outros lugares para conhecer no Pará

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)