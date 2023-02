Bloco 'Pretinhos do Mangue' em Curuçá: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Durante o carnaval, milhares de pessoas viajam para o interior do Pará para curtir o período de festas e conhecer o que as cidades podem oferecer. Para cair na folia sem gastar muito, uma das alternativas é o município de Curuçá, que traz como principal atração o bloco de carnaval e Patrimônio cultural do Estado do Pará “Pretinhos do Mangue”, que após dois anos de pandemia traz de volta a diversão à milhares de foliões que se fantasiam com lama retirada diretamente dos manguezais.

Animando os curuçaenses e os turistas desde 1989, o bloco só deixou de fazer a festa durante a pandemia de covid-19. Em 2021, um grupo de cinco pessoas da diretoria do bloco saiu às ruas para plantar 68 mudas de árvores, em homenagem às vidas perdidas para a doença.

A expectativa é que o público para o carnaval deste ano na cidade supere os 10 mil brincantes registrados em 2019. O tema da festança nesse retorno é “Abre alas que o Pretinho voltou. Voltou com alegria e saúde”

Como ir para Curuçá?

Com destino à cidade de Curuçá, os turistas irão viajar pelas rodovias BR-316 e PA-136

Transporte: Ônibus

Ônibus Embarque: Rodoviária de Belém , no bairro de São Brás

Rodoviária de , no bairro de São Brás Distância pela estrada: 142.6km

142.6km Duração da viagem: Estimadas 4h de duração.

Quanto custa a passagem para Curuçá?

A passagem de ônibus custa R$ 32 na rodoviária de Belém. Cerca de cinco veículos saem por dia em direção ao município de Curuçá.

O que fazer em Curuçá?

A atração principal para o carnaval é o bloco “Pretinhos do Mangue”, que faz os brincantes se enfeitarem com a lama dos mangues existentes nas proximidades do município e saem brincando nos dias de folia. Mas há outros pontos turísticos para se visitar.

Se você procura lugares mais calmos, a Praia da Romana em Curuçá é uma das belezas naturais de melhor escolha. O acesso à ela se dá por meio de embarcações de pequeno porte, saindo do porto de São João do Abade. Veja:

Praia da Romana

praia da romana Divulgação/Portal Paramazonia Divulgação/Portal Paramazonia

Com 14km de extensão de areia branca e dunas , a Praia da Romana é uma alternativa imperdível para se visitar.

, a Praia da Romana é uma alternativa para se visitar. Saídas às 07h do Abade e retorno às 15h, de quarta a domingo;

Acompanhamento de agentes de turismo, bombeiros e segurança;

Passagens a R$ 20 por pessoa.

Lago Rio Quente

Com águas abundantes, mesmo no verão amazônico, o lago Rio Quente é uma boa opção para quem deseja se refrescar nas águas e aproveitar o pôr do sol.

Onde se hospedar?

Para quem não possui estadia em Curuçá, a cidade dispõe de pousadas e hotéis para os turistas. Confira algumas:

Hotel Leão de Judá

(Divulgação / Tripadvisor Leão de Judá)

Para quem busca conforto e qualidade, o Hotel Leão de Judá é uma ótima opção. A hospedagem oferece:

Central de ar;

TV a cabo;

Banheiro privativo com ducha quente;

Frigobar;

Estacionamento gratuito;

Internet sem fio gratuita e de alta velocidade (WiFi);

Wi-Fi;

Piscina;

Café da manhã gratuito;

Restaurante.

Pousada Pássaro Ímpar

(Divulgação/Tripadvisor Pássaro Ímpar)

Com um quarto para duas pessoas, a pousada Pássaro Ímpar dispõe de um lugar aconchegante com estacionamento privado.

Hotel Fazenda Provera

(Divulgação/Tripadvisor Hotel Fazenda Provera)

A estadia no Hotel Fazenda Provera é uma boa opção de lugar aconchegante para respirar ar puro e aproveitar a calmaria.

Expectativa de um brincante para o bloco

Cauã Oliveira mora em Belém mas nasceu em Curuçá e conta como é sua relação com o "Pretinhos do Mangue". O estudante conta que dos seus 19 anos vividos, 10 foram participando da folia com a família. "Minha mãe já me levou pequeno, toda a família vai. A expectativa para esse ano é que vá muita gente. É algo surreal, várias pessoas pintadas", conta.

"A utilização do mangue como traje para esse bloco é de suma importância para uma conscientização ambiental também. Colocar em pauta a importância dos manguezais na zona costeira que é algo evidente nas ilhas." conclui Cauã.

Cauã e sua família nadando nas águas de Curuçá (Arquivo pessoal / Cauã Oliveira)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)