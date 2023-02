Clubes realizam tradicionais ‘Bailes de Carnaval’ em Belém

O mês do Carnaval começou e os tradicionais bailes carnavalescos do mês já têm data para acontecer. A festa do Grêmio Recreativo Português "Baile Vermelho e Verde", acontece neste sábado, 4, a partir das 21h no salão de eventos da sede campestre. O cantor paraense Arthur Espíndola e o puxador da escola de samba paraense “Quem são eles”. Já o baile da Assembleia Paraense "Carna Teen", ocorre dia 10 de fevereiro e o "Baile Infantil" no dia 15.

O cantor Arthur Espíndola fala da expectativa de começar o mês cantando no "Baile Vermelho e Verde", pois considera uma das festas mais tradicionais do período. "É emocionante estar neste baile que é muito tradicional e que eu sempre tive vontade de fazer parte. Embora ele seja aberto para toda população, é muito bacana, pois se torna um grande encontro dos associados do Grêmio. São familiares e amigos que se encontram", destacou.

Sobre o show, Arthur revela que preparou um repertório que mescla músicas atuais e clássicas. "Neste show, eu vou levar muitas músicas de carnaval, sambas clássicos, samba enredo e também do meu trabalho autoral. Vai ter um pouco de axé, os clássicos, e até de carimbó tocado em ritmo de samba. Vai ser muito especial”, completou Arthur Espíndola.

A programação da Assembleia Paraense (AP) contempla as famílias, as crianças e adolescentes podem participar dos bailes do período, começando no dia 10 de fevereiro, com o Carna Teen. Já no dia 15, a AP realiza o baile infantil. O evento ocorre na sede campestre e começa a partir das 18h.As músicas e brincadeiras ficam sob responsabilidade do Clube da Animação, a Banda Patrulha Colorê, a Bandinha de Fanfarra e o DJ Tarrika, movimentando o evento para as crianças.

E as famílias podem elaborar as fantasias dos brincantes, pois haverá o tradicional "Concurso de Fantasias", que acontecerá este ano no Salão "Le Panoramique". As crianças podem competir em duas categorias, de zero a cinco anos e de seis aos 12 anos. As inscrições são feitas no dia do evento, das 17h às 19h30, em frente ao Salão de Festas.

Serviço

Evento: Baile Vermelho e verde

Data: 04 de Fevereiro

Local: Grêmio Português (Salão de eventos)

Horário: 21h

Evento: Carna Teen

Data: 10 de Fevereiro

Local: Salão de Festas da Assembleia Paraense

Mais informações: no site da AP

Evento: Baile Infantil

Data: 15 de Fevereiro

Local: Salão de Festas da Assembléia Paraense (sede campestre)

Horário: 18h

Mais informações: no site da AP