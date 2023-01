Confira a programação do carnaval oficial de Ananindeua, Marituba e Benevides

Na região Metropolitana, as prefeituras de Ananindeua, Marituba e Benevides anunciaram a volta do carnaval oficial após dois anos de pandemia, inclusive, com o desfile de blocos e de escolas de samba. O “Carnamarituba” fará um show de abertura do pré-carnaval na próxima quinta-feira, 9, com a programação momesca seguindo até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 22. Já as programações de Ananindeua - “Carnanindeua” - e Benevides serão nos dias 10, 11 e 12.

A Prefeitura anunciou que o “CarnaMarituba” contará com arrastões, escolas de samba, blocos e atrações nacionais nas ruas do município. A programação será aberta na Praça Matriz, na quinta-feira, 9, com shows de Marcynho Sensação, Mizerê e Cabra do Forró. O local será a referência para a programação de carnaval durante os finais de semana.

No sábado, 18, será o desfile do bloco Kids Folia, às 19h10, e a abertura oficial do Carnamarituba 2023, às 19h30. O desfile de blocos e de escolas de samba acontece nesse dia e também no domingo, 19, e na segunda-feira, 20.

Ananindeua - O “Carnananindeua” acontecerá na Avenida Dom Vicente Zico (antiga Arterial 18). Na sexta-feira, 10, a programação abrirá com o Bailinho Inclusivo para crianças atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, a partir das 9h da manhã; seguido do Baile de Máscaras da Melhor Idade a partir das 19h.

O fim de semana, 11 e 12, foi reservado para o desfile de blocos, escola de samba e micaretas, além do anúncio dos vencedores dos concursos Melhor Marchinha e Musa do Carnanindeua. O público poderá assistir ao desfile das agremiações em camarotes e arquibancadas instalados ao longo da avenida.

Benevides- Ao todo, 35 blocos irão desfilar pela Rua Joaquim Pereira de Queiroz (rua principal, no centro de Benevides), onde haverá um palco armado para a apresentação de shows, nos dias 10, 11 e 12, sempre a partir das 19h. A programação se estende pelo distrito do Murinim, onde também haverá desfile de blocos e shows.

Uma estrutura de corredores da folia, palcos e vídeo-monitoramento estão sendo montados na cidade para a diversão e a segurança dos brincantes, conforme anunciou a prefeitura. Haverá blocos de abadá, blocos kids e da Terceira Idade, além das apresentações de bandas.

Outra opção de carnaval no município será a orla de Benfica, com opção de banhos de rio e restaurantes.