Belém tem programação variada de blocos de Carnaval; Confira

O Pré-Carnaval está movimentando a capital paraense e, neste final de semana, tem programação para todas as preferências. Hoje, 11, a partir das 12h começa a concentração do Bloco "Dê um Rolê", que sai do Bar Raízes até a Maloca das Amazonas. tem também o retorno do "Carnabendita". O "Carnaval de Boteco" como é intitulado terá os Djs Faca e Maka Marley, a partir das 14h. Já o tradicional bloco "Amigos do Urubu" começa às 16h, apresentando Baianeiros, Nosso Tom, Big Band DBL e I Love Pagode.

A segunda edição do Bloco "Dê um Rolê" começa com a concentração, ao meio-dia, no Bar Raízes, na avenida Almirante Tamandaré, 71, entre Breves e Monte Alegre. O cortejo sai às 15h e chega na Maloca das Amazonas. O show começa às 17h, com a Roda de Samba Fé no Batuque juntamente com a cantora Iara Mê. A partir das 21h começa a discotecagem da DJ Jack Sainha com set list de hits do Carnaval.

Camilla Quadros, produtora de eventos e adestradora de animais falou sobre o retorno do "Carnabendita" e os sentimentos dos organizadores nesta retomada. "Passamos por um período bem conturbado com a pandemia. Foram quase 6 meses de portas fechadas, conseguindo sobreviver apenas com delivery. Foram meses desesperadores e quase fechamos as portas. Mas conseguimos superar esse período de recessão e nos reerguer novamente", disse.

A estimativa de público é de 300 pessoas, disse Camila. Ela acredita que o público e clientes que os acompanham por muito tempo irão gostar da programação e que este será um momento de celebração. "Este ano será um evento fechado. Vai acontecer no Boteco 'Bendita Marvada'. O nome do evento é uma compilação de Carnaval com folia no boteco mais eclético da cidade. Se em 2020 a gente bombou, imaginem este ano depois de termos superado toda crise econômica que pairou nesses últimos dois anos. Uma comemoração coletiva, por termos passado por tantas provações e superado todas com punhos fortes. Vem Bendita!", concluiu.

Carnaval, diversão e homenagem

O Bloco "Amigos do Urubu" fará a concentração a partir das 16h, em frente ao Açaí Biruta. Henrique Doell, um dos diretores fundadores do bloco relembrou que ele e os amigos começaram em 2010, inspirados em uma banda de fanfarra que passava pela rua quando estavam em um bar. Já o nome, surgiu em homenagem a um amigo que faleceu. "Bernardo e eu tivemos uma ideia de celebrar o carnaval, isso faltava 20 dias mais ou menos para o Carnaval. O nome veio em homenagem ao nosso amigo Filipe, que era carinhosamente apelidado de 'Urubu'. E nos deixou repentinamente aos 18 anos. Então nós unimos a nossa saudade, a alegria do nosso pra celebrar a vida e a amizade que tivemos com ele. Então aí surgiu o Amigos do Urubu", contou.

Ao todo são 13 edições do Carnaval que começou nas ruas da Cidade Velha. Devido a pandemia e também as restrições de circulação, em 2023 farão "In door", no Açaí Biruta apenas, mas Henrique sonha com o dia que o cortejo voltará a tomar as ruas, antes de ir para a festa. "Nós sete fazemos com que a nossa cultura e a nossa cidade tenha momentos de mais alegria e fizemos um movimento chamado pré-carnaval da Cidade Velha, que hoje é um patrimônio imaterial da nossa cidade", disse.

"A cultura da nossa cidade é contemplada com os blocos que saem na cidade velha e a gente vê para o futuro a possibilidade de retornar às ruas com o apoio dos nossos poderes para que a gente consiga levar pra nossa população alegria, diversão, entretenimento com muita segurança, responsabilidade e diversão. A gente espera estar de volta às ruas pra levar sem nenhum custo pro nosso povo a nossa festa e, claro, quem quiser depois entrar na tradicional festa, após o desfile, será bem-vindo", finalizou.

BOX SERVIÇO

Serviço

Evento: Bloco "Dê um Rolê".

Data: sábado, 11/02

Horário: a partir de 12h

Ingressos: ingresso para acesso a Maloca das Amazonas R$10 até às 18h, depois é R$15. Antecipados pelo pix R$10. Concentração e cortejo tem acesso livre.

Endereços: Bar Raízes, Av. Almirante Tamandaré, 71, entre Breves e Monte Alegre. Maloca das Amazonas, Rua Carneiro da Rocha (ao lado do Mormaço).

Informações: 91 98124-1363/ 91 98203-8913



Evento: Carnabendita

Data: sábado, 11/02

Horário: a partir das 14h

Local: avenida Senador Lemos 983 esquina da TV. Manoel Evaristo

Atrações confirmadas: Dj Faca e DJ Maka Marley

Ingresso: R$15



Evento: Amigos do Urubu

Data: Sábado, 11/02

Horário: a partir das 16h

Local: Açaí Biruta

Ingressos: pista R$60 Black área R$90)

Informações: @amigosdourubu no Instagram ou (91) 98146-8202