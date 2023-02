Grande Belém conta com programação de Carnaval para famílias nas Usinas da Paz

Até o próximo dia 16 de fevereiro, moradores da Grande Belém poderão contar com programações carnavalescas nas unidades da Usina da Paz. Haverá atividades nos complexos localizados nos bairros do Jurunas e da Condor (dia 9), Cabanagem (dia 10), Guamá (dia 13) e Terra Firme (dia 15), em Belém. Já em Ananindeua, a programação será na UsiPaz do Icuí-Guajará (dia 14). Em Marituba, os moradores poderão contar com a folia na UsiPaz Antônia Corrêa (dia 16), no bairro da Nova União. A programação especial começou na tarde da última terça-feira (7), na UsiPaz Jurunas/Condor.

Na manhã da última quarta-feira (8), a quadra coberta da Usina da Paz Padre Bruno Sechi (Bengui), em Belém, foi utilizada para o início das programações referentes ao carnaval da unidade. A decoração contou com adereços, máscaras, painéis coloridos e as marchinhas tradicionais, eram um convite aos frequentadores para que participassem do momento festivo, idealizado para eles, através do projeto “Espaços Abertos”, da Fundação ParáPaz.

A dona de casa Drielle Cristina, de 35 anos, mesmo gestante de quase 8 meses e morando próximo à Rod. Augusto Montenegro, fez questão de levar seus dois filhos até a UsiPaz para que eles pudessem brincar.

“Moramos um pouco distante, mas a minha filha vem pra cá às vezes e ela contou da festinha que ia ter e trouxemos meu filho menor. É bom pra eles se distraírem, sair de casa, ter outra programação, senão eles ficariam muito presos. Criança quer correr, e aqui tem espaço de sobra. Sempre que tem alguma coisa aqui a gente vem”, disse.

Diversão

A iniciativa garante diversas opções de divertimento, como a confecção de painéis com recortes de fotos de carnaval; trabalho lúdico com marchinhas; confecção de máscaras com aplicações de adesivos brilhantes; pinturas com lápis de cor, cola e glitter e desfile de fantasias.

Para Alberto Teixeira, presidente da Fundação ParáPaz, “as atividades proporcionam maior interação social e possibilitam que as crianças e suas famílias usufruem do espaço, construído para esta finalidade”.

Confira a programação completa

Dia 10 – UsiPaz Cabanagem – 08h

Dia 13 – UsiPaz Guamá – 08h

Dia 14 – UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará) – 08h

Dia 15 – UsiPaz Terra Firme – 08h

Dia 16 – UsiPaz Antônia Corrêa (Nova União – Marituba) – 08h