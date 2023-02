Carnaval: Basílica Santuário de Nazaré promove retiro para jovens e adultos de 17 a 19 de fevereiro

De 17 a 19 de fevereiro, a Basílica Santuário de Nazaré realizará a primeira edição do retiro espiritual de Carnaval. O encontro é promovido pelos Padres Barnabitas e será no Centro Social de Nazaré, nas dependências da Basílica, em Belém. Durante os três dias de retiro, haverá adoração, missas, momentos de brincadeiras e convivência. Os interessados em participar do evento devem realizar cadastro prévio online.

O evento é aberto a todos os públicos, independentemente da idade. O objetivo do retiro é levar uma imersão espiritual em prol de um encontro pessoal com a fé por meio do carisma Zaccariano. Segundo o Padre Francisco Cavalcante, Pároco de Nazaré, o evento pretende “proporcionar ao povo que tem vínculo com a Basílica e com a nossa Paróquia, um encontro com Cristo no Carnaval”, explicou.

Confira a programação completa

17/2

- Abertura do retiro com a Missa na Basílica Santuário de Nazaré – 18h00

- Luau de acolhida na Casa Plácido com Padre Cavalcante e banda – 20h00

18/2

- Café da manhã – 8h00

- Momento de oração 1: Santo Antônio Maria Zaccaria com Diácono Salomão – 9h00

- Lanche da Manhã – 10h00

- Momento Mariano com Igor Serique – 11h00

- Almoço – 12h00

- Momento de oração 2: A vida de Santa Faustina – 14h00

- Hora da Misericórdia – 15h00

- Louvor – 17h00

- Missa de encerramento do dia – 18h00

19/2

- Acolhida e Café da Manhã – 8h00

- Pregação 3: Pentecostes – Diácono Ventura – 9h00

- Adoração ao Santíssimo – 10h00

- Almoço – 12h00

- Pregação 04: Preparação a quaresma – Pe Cavalcante – 14h00

- Lanche da tarde – 15h00

- Nazaré Fest Music – 16h00

- Missa de encerramento do Retiro – 18h00

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)