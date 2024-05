Semana Nacional de Museus: Goeldi convida para minicursos e oficinas; saiba como participar

O Dia Internacional dos Museus é celebrado em 18 de maio e, no próximo sábado, o público terá entrada gratuita no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), no centro de Belém, como uma das atrações da 22ª Semana Nacional de Museus. Essa celebração mobiliza dirigentes e técnicos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Conselho Internacional de Museus (ICOM) e diversas instituições do país. Com uma programação voltada para educadores do ensino médio, estudantes e público, o Museu Goeldi oferece minicursos, oficinas, mesa-redonda, mostra e troca de experiências, a partir da próxima terça-feira (14/05) até sábado (18/05).

A Semana Nacional de Museus reúne instituições museológicas e de pesquisa para promover a diversidade das ações educativas inclusivas no Brasil, o intercâmbio de conhecimentos e ampliar o debate sobre o papel dos museus como impulsionadores de educação e pesquisa. Dessa forma, a Semana funciona como uma temporada cultural anual promovida pelo Ibram. Em parceria com o ICOM desde 2020, o Ibram elabora metas para reforçar os objetivos centrais do evento. Em 2024, as metas são: Educação de Qualidade – Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; e Indústria, Inovação e Infraestruturas – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Confira a programação do Museu Goeldi na 22ª Semana Nacional de Museus

Dias 14/05 (terça) e 15/05 (quarta)

9h às 12h – Minicurso “Ossain: sabedorias, ciências e ervas”, com Lúcia das Graças Santana da Silva (MPEG), Ronise da Silva Santos (MPEG), Stefany Rosa (bolsista PIBIC/MPEG), Tamires Pinheiro (bolsista PIBIC/MPEG), Denilson Rodrigues (mestrando PPGEA/UFPA) e Keyla Paiva (mestranda PPGEA/UFPA). O objetivo é ampliar o conhecimento sobre o uso das ervas nos rituais afro-amazônicos tendo como dimensão a perspectiva ambiental, botânica, educativa e sagrada. O minicurso ocorrerá em parceria do Museu Goeldi com o Grupo Espiar e Curiar - Estudo Afro-Amazônico, o Programa de Pós-Graduação Estudos Antrópicos na Amazônia e Campus Castanhal da Universidade Federal do Pará, com o apoio da Prefeitura de Castanhal e Terreiros e casas de Santo de Castanhal. São ofertadas 40 vagas para o público.

As inscrições podem ser feitas até 13/05/2024, por meio deste link. O minicurso tem como local de concentração: Terreiro de Umbanda e Mina Nanã Buruquê de Mãe Rita de Nanã - rua Hernane Lameira, Bairro Pirapora (ao lado do IASEP Castanhal).

Dia 15/05 (quarta)

9h – Abertura da 22ª Semana Nacional de Museus com a coordenadora de Comunicação e Extensão do Museu Paraense Emílio Goeldi e professora da Universidade Federal do Pará, Sue Anne Regina Ferreira da Costa. Será no Auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão.

10h às 12h – Mesa-redonda “Pesquisa e Educação em Museus de Ciências”, com Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira (UFPA), Iván Borroto Rodríguez (Bolsista PCI / MPEG) e Neuza Araújo Fontes Freire (Bolsista PCI / MPEG). O objetivo é debater o estado da arte na educação museal em museus de ciências/coleções científicas. São ofertadas 50 vagas para o público.

10h às 17h - Oficina “Fotografia em acervos de Paleontologia”, com Jéssica Tarine Moitinho de Lima (UFPA). O objetivo é abordar os métodos de documentação fotográfica necessários para o registro de informações inerentes aos espécimes fossilizados. Dez vagas são ofertadas ao público; inscrições até 14/05/2024, por meio do link. A oficina se realizará pela manhã no Auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão e no período da tarde na Oficina da Coordenação de Museologia no Centro de Exposições Eduardo Galvão.

Dias 16/05 (quinta) e 17/05 (sexta)

13h às 17h – Oficina “A importância do MPEG para os diferentes níveis de ensino”, com a Chefe do Serviço de Educação do Museu Goeldi, Ana Claudia dos Santos da Silva e Iván Borroto Rodríguez, pesquisador do PCI / MPEG. O foco é na apresentação do potencial pedagógico do Museu Goeldi e suas coleções para os diferentes níveis de ensino. O público-alvo é formado por professores de Ensino Básico e demais interessados. São ofertadas 20 vagas; inscrições até 15/05/2024, no link. A oficina será realizada no dia 16/05 na Biblioteca Clara Galvão e no dia 17/05 no Auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão.

Dia 17/05 (sexta)

13h às 17h – Oficina “O potencial pedagógico da Coleção Didática Emília Snethlage”, com Neuza Araújo Fontes Freire (pesquisadora PCI / MPEG), Gabrielle de Morais Quinto (bolsista PIBIC/MPEG) e João Vitor Lira dos Santos (bolsista PIBIC/MPEG). O objetivo é sensibilizar os docentes do Ensino Médio para o potencial pedagógico inerente a Coleção Didática Emília Snethlage. São ofertadas 20 vagas para o público-alvo de professores de Ensino Médio e demais interessados. Inscrições até 16/05/2024 neste link. A oficina será realizada na Biblioteca Clara Galvão.

Dia Internacional dos Museus

18/05 (sábado)

9h às 12h - Mostra de kits didáticos do Clube do Pesquisador Mirim (MPEG), do Clube de Ciências do Projeto Mangues da Amazônia (Bragança) e do grupo Protetores do Mangue (Viseu). O foco é a socialização sobre as metodologias e produtos resultantes das pesquisas desenvolvidas pelos Clubes. Evento aberto ao público, no Hall do Centro de Exposição Eduardo Galvão. Entrada gratuita.