Carnaval em Cametá tem shows, desfile de escolas de samba e cortejos culturais nos rios

Desde esta sexta-feira, 17 de fevereiro, a Prefeitura de Cametá realiza uma grande programação de Carnaval no município, nas ruas e também nas águas. A programação teve início às 10h, com uma concentração simultânea no distrito do Juaba e na cidade de Cametá, culminando com o majestoso desfile das Escolas de Samba.

Para participar dos cortejos nas águas, é preciso fazer a retirada das passagens das 8h às 11h no Departamento de Cultura (SECULTD/PMC), de forma totalmente gratuita com apresentação de Identidade.

Segundo a Prefeitura de Cametá, serão seis intensos dias de muito Carnaval no município, com incríveis atrações e muita alegria.

VEJA MAIS

Desfile das escolas de samba

O tradicional desfile das escolas de samba formalizou a abertura do Carnaval em Cametá. A Chaleira foi a primeira escola a se apresentar nesta sexta-feira (17) e abriu a noite com um grande desfile. A escola Minha Ilha meu Amor foi a segunda a se apresentar e também abrilhantou a noite com um belo desfile.

Veja as programações:

Carnaval das Águas

Shows Culturais na Vila de Juaba

Show na Praia da Aldeia com DJ AKASO

Show na Praça da Justiça com atração nacional ZÉ FELIPE

Desfile das Escolas de Samba

Cametá

Cametá é uma das cidades mais antigas do estado do Pará e do Brasil e desempenhou papel crucial na Cabanagem, quando chegou a ser capital da província. Seus inúmeros bens culturais materiais e imateriais lhe renderam o título de Patrimônio Histórico Nacional.