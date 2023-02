Carnaval 2023: confira como será a programação em Mosqueiro

O Carnaval em Mosqueiro promete ser um dos mais animados da Região Metropolitana de Belém. A expectativa é que mais de meio milhão de pessoas procurem a ilha para curtir as folias de Momo durante a programação oficial da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), de 18 a 21 deste mês. O evento contará com desfile oficial das escolas de samba, shows artísticos e arrastões de blocos populares, com destaque para o bloco Pirarucu nas Cinzas, que encerrará a festa na quarta-feira de Cinzas (22).

VEJA MAIS

Segundo a agente distrital Vanessa Egla, Mosqueiro se preparou para receber o público e realizar um dos melhores carnavais do Pará com participação popular, acessibilidade e uma rede de apoio nos segmentos da saúde e meio ambiente, além de campanhas educativas e coleta de lixo seletivo e organização do comércio ambulante. “Nossa expectativa é para realizar uma grande festa como Mosqueiro e seu público cativo de famílias e visitantes merecem”, disse a gestora.

Desfiles

Após dois anos sem desfile oficial, por conta da pandemia da covid-19, as escolas de samba de Mosqueiro voltarão a brilhar na avenida. O corredor da animação será a avenida Camilo Salgado, no bairro do Aeroporto. A estrutura de arquibancadas, cabines de jurados e de apoio técnico está na fase final de montagem. Os trabalhos de iluminação e som também estão adiantados. O desfile oficial será domingo (19), a partir das 21h.

Segurança

Mosqueiro receberá um dos maiores esquemas de segurança do Carnaval 2023. No domingo (19), dia do desfile oficial das escolas de samba, a Guarda Municipal de Belém estará com 116 agentes, duas viaturas e sete motocicletas do Grupamento Ronda da Capital (Rondac) e do efetivo operacional de Mosqueiro. Haverá ainda o ônibus de vídeo-monitoramento da instituição, funcionando 24 horas, em parceria com o Centro Integrado de Operações (Ciop), do Governo do Estado.

A Polícia Militar estará com reforço de 60 policiais, que se juntará ao efetivo do 25º Batalhão da PM, totalizando 100 policiais. Haverá a Operação Pórtico – no acesso à ilha, Operação Tolerância Zero, na área do Caramanchão do Chapéu Virado, no horário de 15h às 19h, e Operação Tolerância Zero noturna, a partir das 23h até às quatro horas da madrugada.

Reforço no transporte

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob), garantiu reforço operacional da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás. A mudança entra em vigor já nesta sexta-feira (17), se estendo até o dia 22 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas.

O aumento na frota será de 15 ônibus. No sábado (18), domingo (19), e segunda-feira (20), o reforço será de 30 veículos por dia, na terça-feira (21), será de 15 ônibus saindo de Belém e de 30 coletivos no fluxo contrário, e na quarta-feira (22), será de 30 ônibus.

Para quem vai curtir o carnaval em Mosqueiro, o início de viagem na sexta ocorrerá a partir de 13h55 e a última está prevista para às 22h20. No sábado, domingo e segunda, a primeira viagem será às 7h05 e a última viagem está prevista para às 21h30. Na terça, o início da operação é às 07 horas e o término às 21h40. Já na quarta, o esquema começa às 07h05 e vai até às 21h30.

O embarque é no terminal de linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás. Haverá reforço para a volta da ilha, com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro. Na terça, inicia às 9h30 e termina às 21h40, e na quarta, vai das 07h05 às 21h30. A passagem tem valor de R$ 6,40.

Confira a programação para o Carnaval 2023 em Mosqueiro:

Desfile das Escolas de Samba

Domingo (19)

21h – Escola de Samba Império do Aeroporto

22h – Escola de Samba Peles Vermelhas

23h – Universidade de Samba Piratas da Ilha

Shows