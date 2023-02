Sons automotivos agitam o carnaval em Marabá

A ansiedade pelo retorno do carnaval às ruas de Marabá não é só dos brincantes que estiveram impedidos de curtir a festa nos dois últimos anos. Após esse hiato, a volta da programação oficial, realizada pela Liga Carnavalesca em parceria com a Prefeitura Municipal, também está sendo motivo de expectativa para os donos de som automotivo da cidade. Considerado por muitos um hobby, há quem invista mais de R$50 mil na aquisição de equipamentos e adequações no veículo para instalação dessas caixas de som superpotentes.

“Porque não é só adquirir os equipamentos sonoros, não é? Precisamos instalar baterias extras, refazer a parte elétrica, adaptar amortecedores, suspensão para que o carro possa receber o som”, explica Gildo Sousa, membro da Associação Marabaense de Som Automotivo (Amasoma). “Até quando a gente vai revender o carro, ele já não tem mais vários itens originais porque tudo precisou ser alterado. É realmente uma paixão, a gente faz isso porque gosta”.

Essa será uma novidade deste Carnaval 2023 na cidade. Pela primeira vez na história, a programação oficial terá um dia dedicado aos amantes de som automotivo e a palavra de ordem é organização. “Já conversamos com a Secretaria de Cultura, com a Liga Carnavalesca, já alinhamos internamente como será a programação e a nossa ideia é fazer uma festa atrativa para o público de todas as idades. Esse vai ser um momento muito especial para nós, então queremos fazer uma festa bonita, para o público de todas as idades”, afirma Gildo.

O Carnautomotivo, como o evento está sendo chamado, toma conta da Orla Sebastião Miranda no sábado (18), com início da programação musical previsto para as 17 horas, e 30 automóveis credenciados. Quem terá a missão de comandar o setlist e animar o público é o DJ Wesley Ferreira, que já toca em diversos eventos de som automotivo de Marabá e cidades vizinhas. “É uma responsabilidade enorme, porque nós sabemos que esse será um evento de grande porte. As festas com som automotivo são propostas que têm uma boa aceitação na nossa região e essa vai ser uma oportunidade para mostrar o que é esse tipo de evento”, conta o DJ. “Inclusive, neste dia, vamos adotar uma tecnologia que vai transmitir o sinal da mesa de som via rádio para todos os sons. Ou seja, não vai ser aquele tipo de evento em que cada carro toca uma música. Vamos fazer com que todos os carros reproduzam o mesmo som e, assim, deixar tudo ainda mais organizado e atrativo para a população”.

Para Wilson Teixeira, o ‘Wilsão’, membro da Liga Carnavalesca de Marabá (Licam), com a entrada dos sons automotivos, a programação só tende a crescer. “O carnaval é uma manifestação popular mais inclusiva que existe. É onde você tem a possibilidade de pegar todos os segmentos, a musicalidade jovem, as marchinhas, o samba, o brega, é um evento de liberdade de ser, de se vestir, de se produzir para a festa. E nada melhor que a gente incluir essa manifestação que gera emprego, renda, ajuda a movimentar as lojas da cidade, a empregabilidade, sem contar o turismo. Porque muitas pessoas, que gostam de som automotivo, iam para o carnaval de cidades próximas e acabavam preterindo a programação daqui”, avalia. “Então, pensando em favorecer esse público e também oferecer um espaço de visibilidade para os donos de som automotivo da cidade, a Licam levou essa proposta para a Prefeitura que abraçou a ideia. Será um dia único”.

Sobre a produção do carnaval, Wilsão afirma que o público que vai frequentar a orla da cidade poderá contar com toda a infraestrutura necessária para realização de grandes eventos. “Já solicitamos apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde para atendimento de qualquer emergência, serão disponibilizados banheiros químicos também, tudo pensando para que a população venha curtir o carnaval com segurança e conforto”, antecipa.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (18)

Carajazz Marabá Orquestra, Izael Costa, Polyana Braga, Kaká Devasso e DJ Jhon Play

Início: 20 horas

Local: Praça dos Sonhos (núcleo São Félix)

Carnautomotivo

Início: 17 horas

Local: Orla Sebastião Miranda (núcleo Marabá Pioneira)

DOMINGO (19)

Arrastão de blocos carnavalescos de rua

Início: 18 horas

Local: Orla Sebastião Miranda até a Praça São Félix de Valois (núcleo Marabá Pioneira)

Bilu Oliveira e Marquinhos Black, Léo Nicácio, Banda Frevo Maior, Braga Boys e DJ Dudu

Início: 19h30

Local: Praça São Félix de Valois (núcleo Marabá Pioneira)

SEGUNDA-FEIRA (20)

Arrastão do bloco ‘Vai Quem Quer’, banda Negra Melodia, Luizinho Swing, banda Fruto Sensual e DJ Renison Vip

Início: 16h

Local: Feira da Folha 28 (núcleo Nova Marabá)

TERÇA-FEIRA (21)

Arrastão do bloco ‘Gaiola das Loucas’, DJ Luan HIFI, Banda Carnavalesca de Marabá, Ailton Pagodão, Ruana Ly, Beto Lima, Banda Warilou, e DJ Maestro Nilson

Início: 14h

Local: Feira coberta da Laranjeiras até a Avenida Tocantins, no bairro Novo Horizonte (núcleo Cidade Nova)