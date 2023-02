Banda Na Vibe e MC Danny, do hit Macetei, agitam o bloco Canto do Galo, em Vigia

A banda Na Vibe está em clima de Carnaval e vai comemorar a data com festa em Belém e no interior do estado. No domingo (19), o grupo se apresenta no bloco Canto do Galo, que também traz como atração a artista MC Danny, do hit “Macetei”, interpretado ao lado de Anitta, no município de Vigia, nordeste paraense. No mesmo dia, o público poderá curtir ainda o show do I Love Pagode.

O bloco Canto do Galo também terá folia no sábado (18), com as bandas Chicaramba, Richelly Halliday e Viviane Batidão. Na terça-feira (21), a festa continua com AL4, DJ Victor Pop e Davi Alencar. Fique por dentro de tudo através do instagram @navibeoficial_.

O vocalista da banda Na Vibe, Leandro Lima, adianta que todos os shows vão contar com um repertório para lá de atualizado. Ele promete não deixar ninguém parado.

“A nossa identidade é o pagodão baiano, que muitos conhecem mais como swingueira, e é com esse ritmo que a gente vai chegar com tudo nesses shows, com um detalhe: estaremos um pouco mais acelerados, do jeito que as festas de Carnaval exigem da gente”, comenta o cantor, ao destacar a parceria com a MC Danny.

“É uma artista que está estourada em todos os cantos do nosso país. Nós estamos muito felizes de participar de um mesmo evento que ela. O Carnaval do Pará só tem a ganhar, assim como o público”, pontua.

Leandro fala também sobre a ansiedade e o "friozinho na barriga” que este período traz. “Nós temos uma responsabilidade enorme, que é proporcionar momentos felizes para as pessoas, e isso faz com que todos os integrantes da banda fiquem ansiosos, imaginando como vai ser a apresentação. A cada ensaio, a cada música que a gente treina, já fica aquela expectativa para a gente encontrar logo com o público”, explica.

Confira a agenda da banda Na Vibe:

• 18/02 (sábado) – Concórdia do Pará (PA)

• 19/02 (domingo) – Vigia (PA)

• 20/02 (segunda-feira) – São Miguel do Guamá (PA)

• 20/02 (segunda-feira) – Primavera (PA)

• 21/02 (terça-feira) – Salinópolis (PA)