Banda Na Vibe leva grito de Carnaval à ilha do Marajó

Neste final de semana a A banda "Na Vibe" leva até a ilha do Marajó, um Carnaval cheio de ritmo. Pela primeira vez, o grupo leva seu pagodão baiano aos fãs dos municípios que compõem a beleza daquele arquipélago. Sexta-feira (4), o grupo se apresenta no Pop Dance Prime, na cidade de Bagre, na festa “1º Grito de Carnaval do Flexa Sound”, que também terá do DJ Hud – O Brabo, João The Rocha, Thiago Melo, Léo Melo, Anão Bruxo e Renato Reis.

Já no sábado, 05, o show da “Resenha do Brabo” acontece no bar e restaurante Palafitas, em Melgaço. E, para encerrar, no domingo (6), a apresentação será no Guajará Club, em Portel. Mais informações: @navibeoficial_ (Instagram).



Em clima de ansiedade, o vocalista Leandro Lima falou sobre a expectativa para as apresentações nos três municípios. “Ainda não tínhamos nos apresentado no Marajó. Vai ser uma experiência incrível, assim como todas as outras que nós estamos tendo pelo Pará. Estou bastante ansioso para encontrar com o nosso público dessa terra linda, que vai poder cantar e dançar com o show que estamos preparando, com toda a nossa coreografia, além de toda a nossa estrutura de som e iluminação”, destacou.

Agende-se:

Banda Na Vibe no Marajó

Sexta-feira (4) – Bagre

1º Grito de Carnaval do Flexa Sound

Local: Pop Dance Prime

Horário: a partir das 21h

Atrações: banda Na Vibe, DJ Hud – O Brabo, João The Rocha, Thiago Melo, Léo Melo, Anão Bruxo e Renato Reis.

Sábado (5) – Melgaço

“Resenha do Brabo”

Local: bar e restaurante Palafitas

Horário: a partir das 21h

Atrações: banda Na Vibe, DJ Romarinho, DJ André, DJ Hud – O Brabo, João The Rocha, Thiago Melo, Léo Melo, Anão Bruxo e Renato Reis.

Domingo (6) – Portel

“Resenha do Brabo”

Local: Guajará Club

Horário: a partir das 18h

Atrações: banda Na Vibe, DJ Igo, DJ Anderson, DJ Hud – O Brabo, João The Rocha, Thiago Melo, Léo Melo, Anão Bruxo e Renato Reis.