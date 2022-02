Bloco Auroras comemora 10 anos neste sábado

Depois de um ano sem o tradicional cortejo a céu aberto pelas ruas de Belém, por conta da pandemia, o clima carnavalesco está de volta com um dos blocos mais tradicionais da capital paraense: o Bloco Auroras. Este ano indoor, a festa será no sábado, 05, a partir das 16h, no Bar da Residência. Entre as atrações estão a banda Big Band do DBL, Orquestra Aerofônica Feat Júlia Passos, Banda Mizerê, Dj Bernardo Pinheiro e Dj Big.

VEJA MAIS

“A gente tem uma história de carnaval de rua, nossa expectativa é de que muito em breve possamos voltar a esse cenário. O bloco desse ano vai ser Indoor, respeitando as medidas sanitárias, com publico reduzido e comprovação das vacinas na entrada do evento, mas como a mesma emoção e dedicação de sempre”, antecipou, Lorena Fadul, diretora do bloco.

Comemoração dos 10 anos

O que começou como uma reunião de amigas pelas ruas da Cidade Velha transformou-se em um dos maiores blocos de rua do Carnaval da cidade. Assim é o Auroras, que completa 10 anos em 2022.

O nome do bloco surgiu através de uma brincadeira com a música 'e se você fosse sincero ô ô ô Aurora' então à partir daí surgiu o nome, Bloco Auroras, o bloquinho dos sinceros.”O segredo é amar o bloco. É por amor a manifestação cultural, pela história que construímos, pela essência que a gente traz. Somos um bloco diverso, que valoriza, respeita e resiste. O auroras é muito mais que um bloco, somos um estado de espírito”, explica Lorena.

Para Lorena, a festa de 10 anos do bloco é também a celebração de uma história de amizade e parcerias. "O bloco não seria o que é sem a participação de quem frequenta nossos cortejos todos os anos. Estamos bem ansiosas para receber nossos foliões. Preparamos uma festa linda, bem animada, colorida e com aquele open bar que eles já conhecem e amam”, contou Lorena.

Agende-se:

Bloco Auroras

Atrações: Big Band do DBL, Orquestra Aerofônica Feat Júlia Passos, Banda Mizerê, Dj Bernardo Pinheiro e Dj Big

Data: 05 de fevereiro

Hora:16h

Local: Bar da Residência (Tv. Três de Maio, 1525 - São Braz)

Vendas online