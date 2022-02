Bloco dos Solteiros tem como lema fugir da ex e se entregar na folia

Brincando com a questão de ex e a vida longe de relacionamentos amorosos, nesta sexta-feira, 04, o Bloco dos Solteiros (F*da-se o Amor) chega para o pré-Carnaval de Belém, com o fenômeno Marcynho Sensação.

Aos 24 anos, o cantor é um dos mais badalados do Brasil na atualidade. Para quem não conhecer, Marcynho Sensação se tornou conhecido após gravar uma música sem autorização, mas com o sucesso, precisou regravar em parceria com e Tarcísio do Acordeon.

O cantor nasceu em Pilões, uma cidade do interior da Paraíba, com pouco mais de 6 mil habitantes. Ele chegou de fato nas paradas musicais no fim de 2021, com vários hits.

"Parada Louca", em parceria com Mari Fernandez; “Rolê”, com Tarcísio do Acordeon, e "Ameaça", com Paulo Pires e Mc Danny, são as canções mais ouvidas nos aplicativos de música.

VEJA MAIS

Em 2021, Marcynho já colocou quatro músicas no ranking Viral 50 do Spotify: “Liga o Som do Paredão” (25º), “Baby Me Atende” (34º), “Viela” (43º) e “Meu Pedaço de Pecado” (48º).

“Era um cantor que nem tinha Spotify, e de repente são mais de 16 milhões de execuções na plataforma. 358 mil reproduções no TikTok. Minha música ficou entre as cinco mais tocadas do Brasil. Além disso, são mais de quatro milhões de ouvintes mensais. Realmente, gravar 'Rolê' foi o meu divisor de águas", contou recentemente ao UOL, Marcynho Sensação.

O cantor já fez bastante show no Pará, e para o Carnaval ele vai passar por Marituba, Salinas, Cametá, entre outros.

Mesmo que seja feito para um público mais jovem, o Bloco dos Solteiros quer mesmo fazer a festa para quem tem a intenção de se divertir, mas com responsabilidade e respeitando os protocolos sanitários exigidos. Com um evento 100% open bar, além de Marcynho Sensação, a festa ainda terá: DKS, Guilherme Menezes e Vitor e João Paulo e DJ Assayag.

SUCESSO PELO INSTAGRAM

Assim como Marcynho Sensação rivalizou na web rapidamente, o DJ DKS também. Atualmente com 21 anos, ele, que nasceu no Japão, iniciou sua carreira aos 18 anos através do Instagram e em site de compra e venda.

O japonês tem ganhado o público em Belém. (Divulgação)

“Eu oferecia meu trabalho através da OLX, e comecei a tocar em 15 anos e resenha de jovens. Fui ganhando espaço fazendo meus vídeos no Instagram. Fiz vários vídeos de forma diferente, usando a MPC, que é um equipamento com várias teclas”, contou o jovem.

A partir dos vídeos, ele começou a tocar nas maiores festas de Belém. DKS passou a trabalhar com as produtoras de eventos, abrindo shows nacionais e tocando nas maiores festas de shows locais. Mas o sucesso do jovem virou nacional.

“Um das minhas maiores conquistas foi a turnê que eu fiz em Santa Catarina. Passei três dias lá, toquei em três cidades diferentes e em quatro festas”, contou o artista.

As músicas que o público mais pedia para ele eram as reproduzidas no Tik Tok, um aplicativo chinês para criar e compartilhar vídeos curtos.

O DJ DKS é uma das atrações mais aguardadas. Com um público prioritariamente mais jovem, 70% adolescente, o DJ adianta que para cada festa possui um set diferente, e para o Bloco dos Solteiros (F*da-se o Amor), ele adianta o que terá na sua apresentação.

“Eu vou priorizar músicas que abranja um público maior, tanto os mais novos quanto os mais maduros. Canções que a galera já tem em mente, as mais antigas, como ‘Baile da Gaiola’ e ‘Fuleragem’, que já estourou em outros Carnavais. Uma coisa que é de conhecimento geral, e que já escutaram alguma vez na vida. A intenção é não excluir ninguém, mesclar bastante. Tocar música de Carnaval também”, antecipou.

O Bloco dos Solteiros (F*da-se o Amor) será no Insano Marina Club, com a abertura dos portões às 21h.

Agende-se

Bloco dos Solteiros (F*da-se o Amor)

Atrações: Marcynho Sensação, DKS, Guilherme Menezes e Vitor e João Paulo e DJ Assayag.

Data: sexta-feira, 04

Hora: 21h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém

Informações: 91 98352-7016