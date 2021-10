Versão paraense piseiro de novo hit de Manu Gavassi já é sucesso na internet

O cantor e compositor paraense Patrick Leão viu os likes e as visualizações de suas redes sociais aumentarem e alcançarem números dignos dos popstars da internet, desde que resolveu fazer suas próprias versões de hits de cantoras como Manu Gavassi e Luísa Sonza. A mais recente, foi feita para o sucesso “Subversiva”, da cantora e ex-BBB. Manu não só comentou como compartilhou a versão “piseiro” da música feita pelo paraense.

“Fico bem feliz porque ela reconheceu o meu trabalho, que nada mais é do que uma homenagem a ela. Aliás, não só a Manu Gavassi viu e comentou sobre a minha versão, como também o vocalista da banda Fresno, Lucas Silveira que participa desse trabalho junto com ela. Assim como o seu pai, o grande Zé Luiz, todos figuras super famosas no cenário musical nacional”, comemora o músico.

As visualizações continuam crescendo. Em uma semana chegaram a 1, 1 mil. “Os fãs dela me apoiam muito e gostaram do meu trabalho. E tenho fé que a versão de Subversiva vá mais longe”, diz.

Anteriormente, “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim”, também de Gavassi e Gloria Groove, que atualmente está no `Show dos Famosos, ganhou versão “piseiro” de Patrick. A letra ganhou uma pequena modificação. “Ela teve uma forte e rápida repercussão. Em alguns dias bateu, 10 mil, 20 mil visualizações. Hoje, juntando o vídeo e o clipe passam de 160 mil visualizações. Na época, fizeram vários memes da minha versão, que passaram de um milhão de visualizações no Twitter, graças aos fãs da Manu que são maravilhosos. Até que chegou na própria Manu e na Gloria Groove, uma grande artista do pop nacional”, lembra.

Na ocasião, a cantora fez um stories no Instagram cantando a versão de Patrick. “Fiquei muito feliz com isso. A repercussão gerada me fez ser assunto de vários Instagrams dedicados à música pop, além do portal Popline, que é o maior portal de pop da América Latina”, conta.

A ideia de fazer a primeira versão em piseiro da música da Manu Gavassi surgiu no ano passado, por conta do interesse do músico em colocar o hit em seu repertório. “É essencialmente forró e sertanejo. Como todos sabem, no Brasil sempre se costuma fazer versões em forró de músicas internacionais e nacionais de outros estilos, e como gostei demais da música, decidi fazer a minha própria versão, já que não existia de outro artista ainda. Neste ano, fiz a versão de ‘Subversiva’ porque perguntei no Twitter se os fãs se interessariam por esse novo trabalho, e como a aceitação foi imensamente positiva, produzi e o resto é história”, brinca.

Patrick conheceu o trabalho de Gavassi também através de uma versão de uma música dela, "Planos Impossíveis", regravada por Jads e Jadson. “A partir daí, me tornei um admirador da carreira dela, embora não a acompanhasse sempre. Depois que ela saiu do BBB passei a seguir mais de perto com o lançamento de sua música ‘Deve ser horrível dormir sem mim’, quando fiquei impactado pela qualidade artística do clipe e música”, ressalta.



Para fazer a sua versão de hits, o músico afirma pegar a "essência'' da canção e adicionar os elementos característicos do piseiro, que são a batida eletrônica, guitarra, o baixo marcado do piseiro moderno e a sanfona. Aí adiciono o meu toque, timbres e efeitos que possam enriquecer a música”, entrega.



Manu não foi a única a ganhar versões de Patrick. “Em 2020, fiz o piseiro de ‘Modo Turbo’, da cantora Luísa Sonza, e de ‘Bum Bum Tam Tam’, do MC Fioti, para incentivar a vacinação, que passou das 40 mil visualizações no Youtube. Além disso, este ano lancei ‘Triste mas eu não me queixo’, versão de ‘Californication’, do Red Hot Chili Peppers, que acabou ganhando reconhecimento do baixista Franklin Roosevelt, da banda O Surto, que fez sucesso nacionalmente e se apresentou no Rock in Rio tocando uma variação da mesma versão escrita por ele”, conta. Além dessa, virou sucesso também o "Piseiro Rhapsody", um dos últimos trabalhos lançados pelo músico. “É uma versão em forró de ‘Bohemian Rhapsody’, clássico da Banda Queen, e uma grande homenagem aos artistas do piseiro atuais, que são citados na música”, destaca que atualmente sonha com a possibilidade da cantora gravar sua versão. “Ficaria muito feliz, os fãs até comentam a possibilidade, quem sabe acontece”, diz.



A versão não faz parte das apresentações do músico, mas vez por outra aparece. “Toco apenas quando alguém que acompanha o meu trabalho ou o da Manu Gavassi pede”, afirma.

Paralelamente às versões, Patrick também tem trabalhado em suas próprias músicas. “Estou preparando um lançamento para o próximo mês, ainda sem data definida. Será um sertanejo romântico, para me desprender um pouco do piseiro e nadar um pouco na contramão deste estilo que já anda tão inflado de lançamentos”, antecipa.

Agende-se: A versão piseiro de Subversiva feita pelo músico Patrick Leão pode ser vista no Youtube.