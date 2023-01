Banda Na Vibe solta o grito de Carnaval no Bloco do Paxi

A banda Na Vibe se apresenta neste sábado (14), em Abaetetuba, no nordeste paraense. A festa acontece no Paxiúba Bar e Restaurante, que este ano está com um bloco de Carnaval que valoriza o nome e a história do empreendimento naquele município. Também se apresentam os DJs Dinho Mix e Rock do Allanzinho. Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos através do WhatsApp (91) 9 8749-0203 ou pessoalmente no local do evento.

VEJA MAIS

Para o show, o vocalista ​​da banda Na Vibe, Leandro Lima, promete um repertório animado com tudo o que há de mais atualizado no mundo da música.

“São sucessos que estão na boca da galera e a gente sabe que todo mundo curte. No nosso show, a gente pega essas músicas e traz para a nossa identidade, que é o pagodão baiano”, explica.

“Esperamos fazer uma grande festa com muita música e dança, para não deixar ninguém parado nesse período que antecede o Carnaval”, deseja Lima, ao lado dos dançarinos Neto Gomes e Victor Silva.

E por falar em Carnaval, o vocalista adianta que a banda Na Vibe está preparando várias novidades para o público. Os detalhes ainda não podem ser revelados, mas Leandro garante que serão “momentos para ficar guardados na memória do público”.

Saiba onde encontrar shows da banda Na Vibe:

• 13/01 – Sexta-feira

Black Pub Prime

• 14/01 – Sábado

Paxiúba Bar e Restaurante (Abaetetuba)

• 15/01 – Domingo

Exclusive Club e Insano Fuxico