Banda Na Vibe sacode o feriadão de Corpus Christi nos municípios de Bonito e Concórdia do Pará

Neste feriadão de Corpus Christi, a banda Na Vibe se apresenta nos municípios de Bonito e Concórdia do Pará. Mas também tem show na capital paraense. A programação segue até domingo (19). O vocalista Leandro Lima adianta que os fãs podem esperar apresentações animadas e, ainda, em ritmo junino.

“Tenho certeza que as pessoas que nos acompanham vão gostar bastante do que estamos preparando. Tem música para todos os gostos, do sertanejo aos sucessos das quadras juninas, sem perder, é claro, a nossa essência no pagodão baiano”, destaca.

Os shows do mês de junho são especiais para a banda Na Vibe, que está completando um ano de carreira, pontua Leandro. “É um mês muito festivo para a gente, pois estamos completando aniversário e isso é motivo de muita felicidade para todos aqueles que fazem parte da família Na Vibe, porque representa a nossa consolidação no mercado e sinaliza que nosso projeto, tudo o que a gente pensa para o grupo e para o nosso público vem dando certo”, acredita Lima.

Serviço:

Shows banda Na Vibe

- Sexta-feira (17/06)

Local: Município de Bonito

- Sábado (18/06)

Local: Município de Concórdia do Pará

- Domingo (19/06)

Local: Exclusive Club

Endereço: Travessa Piedade, nº 587, Reduto, Belém/PA.