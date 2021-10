'Tu vai se apaixonar' é o novo single da banda Na Vibe

Composta pelo vocalista Leandro Lima, a nova música da banda paraense fala sobre os relacionamentos da contemporaneidade, dos casais que preferem não se apegar e apenas curtir, sem compromisso, mesmo com o risco de se apaixonarem.

O videoclipe está disponível no canal no youtube da Na Vibe, e a canção pode ser ouvida nos aplicativos de música. A direção é da produção é da cineasta Jennifer Canelas, com fotografia de Cleyton Soares. Participam da obra os dançarinos oficiais da banda, Lucca Souza e Victor Silva, além das bailarinas convidadas: Luana Fontes, Samara Soares, Andresa Benassuly, Mabele Vieira e Danúbia Rodrigues. Com figurino de Gleydson Malcher, toda a cena se passa na Chácara Bougainville, em Ananindeua.

Confira o videoclipe: