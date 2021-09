Banda Na Vibe regrava sucessos nacionais de MC Livinho e Nattanzinho

A banda Na Vibe traz em novo clipe as músicas 'Na ponta do pé', ´Linda Bella', e 'O Carpinteiro', sucessos que ganharam notoriedade nas vozes dos cantores Livinho, Nattanzinho e Elias Monkbel. O grupo regravou os hits com o ritmo conhecido como 'pagode baiano', um gênero com coreografias e dançante.

O vocalista Leandro Lima afirma que era o desejo da banda manter o repertório atualizado e trazer para as canções características próprias deles. O clipe foi gravado 'in studio' e conta com a presença de Leandro Rego, no baixo, e Alan Suzart, no teclado.

A versão produzida pela Na Vibe está disponível no canal no youtube do grupo.