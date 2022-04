Banda Na Vibe mistura pagodão baiano e funk em novo clipe de trabalho

A banda Na Vibe lançou o clipe da mais nova música de trabalho, intitulada “Bandida Violenta”. O hit contagiante, que envolve uma mistura de funk e pagodão baiano, está disponível no canal do grupo no YouTube. Esta é a segunda música autoral da banda, escrita pelo vocalista Leandro Lima, em parceria com o produtor baiano Emerson Timbal.

Leandro explica a letra da canção. “É uma música que fala sobre um homem que, num momento de lazer entre amigos e convidados, se apaixona por uma ‘novinha’ e tem o psicológico roubado e, por isso, nomeamos ‘bandida’, desde o momento em que ela chega na festa até o momento em que começa a dançar”, detalha.

“A letra dela foi produzida por mim e enviada para o Emerson Timbal, que é o nosso produtor lá na Bahia. Eu comecei com o funk, e ele finalizou com o pagodão baiano. É a nossa segunda música autoral, e a gente espera que seja um estouro, que as pessoas curtam e dancem muito”, deseja Leandro.