Carnaval: Começou o desfile oficial das escolas de samba de Belém

A Aldeia Cabana de Cultura Amazônia Davi Miguel se enche de brilho e samba com a primeira noite de desfile oficial das escolas de carnaval, em Belém, na noite desta sexta-feira, 10. Oito agremiações do 2º grupo entraram na avenida para disputar uma vaga de acesso ao 1º grupo do Carnaval de Belém. A apuração das escolas do 2º grupo será realizada conhecida somente no sábado, 25. O fim de semana, 11 e 12, promete ainda mais folia com o desfile das escolas do 1º grupo.

A programação do Carnaval 2023 é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

A primeira a entrar na avenida foi a Mocidade Olariense. O presidente da escola, Jair Apollo, destacou o entusiasmo dos cerca de 500 brincantes em voltar para a avenida do Carnaval após dois anos de pandemia, em que não houve desfile. “Morremos de saudade da passarela do samba”.

Após a Olariense, desfilaram a Mocidade Unida do Bengui, Boêmios da Vila Famosa e Império Jurunense. Ainda irão desfilar o Cacareco, Coração Jurunense, Habitat do Boto e A Grande Família.

Rainha e a bateria da Mocidade Olariense (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

A estimativa do presidente da Fumbel, Jamil Mousinho, é que a apresentação de todas as agremiações se encerre por volta das 4h da manhã. “Temos escolas com muita tradição no Carnaval de Belém que estão nesse grupo. A gente está abrindo com chave de ouro esta noite e esperamos um público considerável”, destacou. “As escolas do 2º grupo estão se fortalecendo nos últimos anos. No Carnaval 2020 a disputa foi acirrada nesse grupo”, completou.

“Este ano, somente uma escola, a vencedora do 2º grupo, irá ascender para o 1º grupo e ganhará um troféu. Mas, este ano, em comum acordo com as ligas das escolas de samba, não haverá decesso para o ano de 2024. Pois, vamos reorganizar esses grupos de forma que, em 2027 teremos sete escolas em cada um dos três grupos existentes”, explicou.

Saudade do Carnaval

O início da noite começou com as arquibancadas quase vazias, mas, conforme o desfile foi avançando e a chuva foi dando uma trégua, mais público chegou para assistir ao espetáculo momesco.

Maira Nascimento, 26 anos, vendedora, que mora no bairro da Cremação, atravessou a cidade com a filha Eloá, de 8 anos, para assistir ao desfile de Carnaval. “É a primeira vez que venho assistir. Estou gostando”, disse a mãe.

Já a moradora da Pedreira, onde fica a Aldeia Cabana, Lúcia Marinho, de 64 anos, já tem o costume de assistir o desfile das escolas. “Venho assistir todos os anos. Espero que o Carnaval deste ano seja de muita alegria”, torceu.

Mestre-sala e Porta-bandeira da Mocidade Olariense (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Economia

A família Garcia veio do Bengui e conseguiu uma mesa no bar que fica na calçada à beira do corredor da folia. Pâmela, Milton e Fábio, acompanhados da amiga Thauany Ribeiro, prestigiaram o desfile com conforto e consumindo comida e bebida. “Viemos assistir a escola do nosso bairro, a Mocidade do Bengui”, contaram.

Quem também foi para a Aldeia Cabana obter renda no Carnaval foi a vendedora de comidas típicas Débora dos Santos, do bairro da Terra Firme. Ela disse que a festa popular é uma oportunidade comercial. “A gente tira um dinheirinho extra para pagar as contas. Até agora está sendo bom. Chamei quatro ajudantes para atender todos os dias do Carnaval, das 19h até às 5h30 da manhã, todos os dias. Está valendo à pena”.

Segurança e limpeza

O esquema de segurança conta com de 120 agentes da Guarda Municipal, além do reforço de 100 seguranças particulares e de efetivos de policiais civis e militares e dos bombeiros civis e militares. Ainda, cerca de 100 agentes de limpeza garantiram a manutenção no corredor da folia após o desfile de cada escola.

Programação

O Carnaval 2023 na Aldeia Cabana começou com as três noites de ensaio técnico das escolas, que ocorreram na terça, quarta e a quinta-feiras, dias 7, 8 e 9.

As próximas datas de desfiles de escolas de samba de Belém serão na sexta e no sábado, 17 e 18, com as escolas do 3º grupo; no domingo, 19, das escolas de Mosqueiro; e na segunda e na terça, 20 e 21, das escolas e blocos de Icoaraci.

A apuração das escolas de todos os grupos e também dos distritos acontecerá a partir da Quarta-Feira de Cinzas, 22. Nesse dia, será conhecidas a escola campeã de Outeiro; na quinta, 23, de Icoaraci; na sexta, 24, de Mosqueiro, e no sábado, 25, de Belém, sendo a apuração dos blocos carnavalescos e das escolas do 3º grupo pela manhã, e as escolas do 2º e 1º grupos à tarde.