Banda Fruta Quente faz show para foliões em Ananindeua

Ananindeua recebe neste sábado, 11, o show da banda Fruta Quente, com participação do cantor Steve Pegada, bateria de samba Vai Quem Quer e DJ Diogro. A festa Carnani Beer terá duas horas de open bar, com cerveja artesanal, e deve reunir foliões de toda a Região Metropolitana. Os ingressos com abadás estão à venda no restaurante localizado na Passagem Jardim Brasil, no bairro Levilândia, em Ananindeua, ou pelo contato (91) 984522679.

Com mais de 30 anos de carreira, a atração principal do evento, banda Fruta Quente, vai levar para o público a sua mistura de ritmos latinos com musicalidade paraense. “Não é a primeira vez que vamos nos apresentar em Ananindeua, mas sempre é especial e único. Ano passado estivemos no Carnani Beer, mas agora será diferente. Após dois anos de pandemia, vamos retornar e fazer uma festa ainda maior e melhor, sem restrições. Nosso intuito é comemorar a volta da normalidade com muita música boa e alegria. Temos muito a festejar!”, disse o baterista da banda, JF Cowboy.

A banda promete fazer no local um grande tributo à identidade latino-amazônica. “Precisamos valorizar a nossa identidade paraense, amazônica e latina. Aqui temos muitos artistas brilhantes e mesmo na hora de pular o Carnaval, não precisamos ir pra longe pra ouvir música boa. Vamos tocar muito merengue, lambada e carimbó; e vai ser uma honra nos apresentar após um grupo de bateria tradicional de Ananindeua. Vai ficar pra história!”, disse o artista.

Na década de 90, a banda Fruta Quente se tornou destaque no Pará e no Brasil levando os ritmos caribenhos, como o merengue e a lambada, associados ao nosso carimbó, para os seus shows. Na discografia da banda estão trabalhos como Fiesta (1993), Fruta da Paixão (1995), Batuque (1996- Gravado em Miami), Todo Mundo Gosta (1999), Amantes (2002) e Só no Love (2014).

Além do J.F. Cowboy na bateria, o grupo é formado por Heraldo Ramos e Ricardo Tavares (vocais), Otávio Gorayeb e Bruno Mendes (percussão), Rhicky Sandres (teclados), Baboo Meireles (baixo), Igor Capela (Guitarra) e Bruno Nery (Trombone).

A cervejaria Anani Beer está localizada na Passagem Jardim Brasil II, 67, no bairro Levilândia, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Serviço

Carnani Beer com banda Fruta Quente

Quando:11 de fevereiro (sábado)

Horário: a partir das 16h

Onde: Anani Beer

Endereço: Passagem Jardim Brasil II, 67, no bairro Levilândia, em Ananindeua

Ingressos: a partir de R$ 80 com abadá, 2h de open bar e copo personalizado

Mais informações: 91 98452-2679 ou @anani.beer

Dúvidas ou solicitação de material: 91 982474410 (Daleth Oliveira, assessora de imprensa do Anani Beer)