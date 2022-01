Bloco Filhos das Fruta comemora 25 anos

A Banda Fruta Quente celebra os 25 anos do bloco que leva o seu nome. E como não poderia deixar de ser, a comemoração será com uma micareta, um carnaval fora de época, que além do bloco terá a participação de convidados especiais: o grupo Terra Samba; a dançarina e ex-integrante do É o Tchan, Sheila Mello; Marcos Cantor; Nosso Tom e Virtudão. A festa será neste sábado (15), a partir das 15h, no espaço Regional Marine Club. Na ocasião, também será lançado o novo single do Fruta Quente “Tô de boa”.

O vocalista da banda, Ricky Sandres acredita que o momento é de celebrar realmente, porque manter um bloco de carnaval fora de época por tanto tempo na ativa é algo raro nos dias atuais. “Entendemos que o Projeto Fruta Quente é a soma de muitas coisas boas. Um relacionamento que já dura mais de três décadas, e como qualquer relação, temos nossas divergências. Entretanto, a unidade do grupo, o respeito mútuo, a busca de sempre agir com discernimento e sabedoria nas atitudes para obter o melhor resultado para o projeto, tudo isso, faz com que tenhamos cada vez mais uma relação de trabalho sólida, por isso tudo, é preciso celebrar”, avalia.

E para a festa ficar completa o grupo optou por lançar a sua nova música de trabalho. “’Tô de Boa’ é uma obra inédita, que foi criada como um marco comemorativo pelo 25 anos do nosso bloco, o Filhos da Fruta”, conta.

O aniversário do bloco também terá um lado solidário. Os ingressos (kit abadá) serão trocados por dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para as famílias vítimas das enchentes no município de Marabá, no sudeste do estado. “Decidimos, em comum acordo, depois de ver essa situação (das enchentes) que iríamos fazer essa ação em prol das famílias atingidas, abrindo mão de qualquer lucro. Até porque o bloco já tinha fechado o patrocínio. Então estava tudo zerado. Mas como algumas pessoas já tinham efetuado a compra, nós decidimos fazer essa ação. Ou seja, vão ser dois quilos de alimentos não perecíveis pelo kit abadá e o eco copo. Nós entendemos que não podíamos ficar indiferentes a tudo isso que está acontecendo”, destacou.



A dançarina Sheila Mello será uma das atrações da festa. Para ela, é uma felicidade poder estar na cidade justamente na semana em que ela completou 406 anos. “Tenho um caso de amor com Belém, é uma cidade que me acolhe sempre de forma muito carinhosa, os fãs são pessoas generosas e muito fiéis, tenho muitos fãs desde a época do Tchan que hoje os considero amigos. Poder retribuir esse carinho com meu trabalho e numa data tão importante quanto a celebração de aniversário da cidade, é um privilégio enorme. Estou honrada com o convite”, disse.

Ela também fez questão de destacar as outras participações do evento. “Com a alegria do Terra Samba, do bloco Filhos da Fruta e Fruta Quente, não quero ver ninguém parado, e para quebrar ainda mais temos bandas convidadas, Nosso Tom, Cheiro Verde e Virtudão. Só ficará parado se não vier”, ressaltou.

A festa vai marcar ainda a inauguração da casa de shows Regionais Marine Club e promete obedecer às regras de prevenção contra a disseminação da covid-19, com a solicitação do cartão de vacinação para a entrada no local, que vai receber somente 50% da sua capacidade para garantir a segurança e a diversão de todos os presentes.

Agende-se:

Bloco Filhos da Fruta, sob comando da banda Fruta Quente e convidados regionais e nacionais, no dia 15 de janeiro, a partir das 15h, no Marine Club da Bernardo Sayão, 3852.