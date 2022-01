Bloco Kalango abre o pré-Carnaval da Cidade Velha com festa baiana

Após um ano sem o tradicional pré-Carnaval da Cidade Velha, em Belém, o retorno será em grande estilo. O Bloco Kalango fará a estreia com dois dias de folia com shows comandados por baianos. Com um evento todo indoor, no Insano Marina Club, o evento irá seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19 exigidos.

No sábado, 15, as atrações nacionais são Ricardo Chaves e Chiclete com Banana, e no domingo, 16, é a vez de Tatau animar os foliões. As atrações regionais são: Roda Sambanorte, Nosso Tom, Bino e Sambabloco.

“Como mudamos de data e tínhamos o Tatau como participação, resolvemos logo fazer dois dias de festa para presentear os foliões do Kalango”, contou Carlinhos Belo sócio do bloco.

Impossível falar de Kalango e não ter logo na mente o nome de Ricardo Chaves. Um dos ícones do Carnaval, o baiano volta à Belém para mais um show especial. Há 27 anos comandando o bloco, o cantor é só boas lembranças do Pará.

“Conseguir manter essa tradição, que começou lá atrás na Ilha do Mosqueiro, na primeira edição do Parafolia, que eu fiz com o Kalango, é de imensa alegria. De lá para cá a gente passou por muitos anos juntos. Mesmo com a interrupção da micareta na rua, conseguimos ao longo dos anos retornar essa tradição do pré-carnaval que faz parte de Belém, do meu calendário e das pessoas que vivenciaram esses momentos fantásticos na rua. Vamos renovando, com aquela galera que na época era pequena, ia com os pais, nos camarotes, agora eles podem curtir”, lembrou Ricardo Chaves.

Com quase três décadas vindo ao Pará, o cantor consegue identificar rostos antigos das pessoas que marcam presenças nos seus shows ao longo dos anos. Ele conseguiu fazer parte da vida desse público.

“É muito gratificante depois de muitos anos de carreira e de tempo, preceber uma ligação forte com o público de Belém, e vejo, que quando eu subo no placo, galera é antiga e também um público que era muito jovem naquela época, quando as micaretas explodiram. Mas a gente criou uma relação de afinidade muito bacana, é meio difícil de descrever. O jeito é sentir, curtir e tentar retribuir tanto carinho com alegria no palco”, analisou o baiano.

Prestes a comemorar 40 anos como puxador de trio no Carnaval de Salvador, Ricardo Chaves tem no público a sua grande conexão. Devido a paralisação de 2021 e 2022, o cantor não realizou ainda o seu quadragésimo Carnaval.

“Tenho uma carreira ligada diretamente ao Carnaval de rua, comecei profissionalmente como puxador de trio e sempre disse, que encaro as coisas como um DJ, minha função é fazer a pista bombar, as pessoas dançarem e voltarem para casa com a lembrança de momentos alegres. Esse é meu objetivo, desde quando subir no palco em 1981 pela primeira vez. Então é uma relação muito prazerosa que eu tenho com o palco e com o público”, finalizou Ricardo Chaves.

Quem vai estar também neste dia de folia, será o Chiclete com Banana. O cantor Khill, é quem comanda a banda agora, mas o folião paraense já conhece o artista, que já fez show na capital paraense com o grupo.

A alegria e animação do Chiclete continuam sendo contagiantes.

“O público paraense é pura energia. Adoramos voltar e tocar para eles e desta vez não será diferente. Sabemos que eles irão vibrar e vão dá um show de alegria e energia”, contou Wado Marques.

“Somos recebidos com muito carinho e voltamos com a energia renovada. Para nós do será um enorme prazer tocar nesta super festa do Bloco Kalango, dividindo o palco com o grande artista, nosso amigo Ricardo Chaves. Prometemos fazer uma grande festa”, acrescentou.

O chicleteiro ainda antecipou que chega por aqui com novidades. O público de Belém vai conhecer duas canções inéditas da banda.

“Vamos apresentar o show que estamos realizando nesta última temporada, com músicas de outros artistas, amigos nossos que estão fazendo muito sucesso, apresentaremos duas canções novas que irão compor o nosso próximo disco já em processo de gravação e claro não poderia deixar de apresenta os grandes sucessos do Chiclete com Banana”, antecipou.

No domingo, o baiano Tatau é quem comanda a festa no Bloco Kalango.

Agende-se

Bloco Kalango

Atrações: Ricardo Chaves, Chiclete com Banana, Roda Sambanorte e Nosso Tom.

Data: sábado, 15

Hora: 16h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

Atrações: Tatau, Bino e Sambabloco.

Data: domingo, 16

Hora: 17h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

Informações: 91 991052233