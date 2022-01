Em Belém, blocos já se preparam para começar o carnaval 'indoor'

Esse ano os amantes da folia vão viver o carnaval "indoor". O formato está sendo adotado na maior parte do país e, em Belém, não será diferente. A ideia é manter o controle de segurança e fazer a festa apenas para as pessoas vacinadas. O pré-carnaval da Liga dos Blocos da Cidade Velha já começa dia 15 de janeiro e vai até dia 20 de fevereiro.

O presidente da Liga dos Blocos da Cidade Velha, Fabiano Scherer, explicou que há sete anos ocorre o movimento da liga no bairro neste período de pré-carnaval, com exceção do ano passado, que não ocorreu nada em virtude da pandemia do novo coronavírus. Ele explicou que este ano a comissão organizadora do evento precisou se reinventar para proporcionar a festa neste novo formato.

"Este ano será tudo diferente, vamos nos adaptar para promover uma festa com segurança e não perder a essência de carnaval. Nós somos a favor da vacina e do respeito das recomendações impostas tanto pela prefeitura como pelo governo do estado", destacou o presidente da Liga.

Ele explicou que todos os brincantes vão precisar comprovar o cumprimento do ciclo vacinal para poder participar da festa. Nos anos anteriores, os brincantes iniciavam a festa na rua, onde quem comprava o abadá e também quem não comprava participava da festa. Mas com o novo formato, apenas as pessoas que comprarem os ingressos vão ter acesso à festa.

"É o único carnaval no país com esse formato democrático que promove o serviço tanto para quem pagou como também para quem não comprou o ingresso. Mas nós entendemos que este ano isso não será possível e vamos obedecer as regras estabelecidas. O pré-carnaval de Belém gera 1800 empregos diretos e vamos fazer dos ovos quebrados um omelete e levar alegria na medida do possível para fazer o melhor carnaval do norte do país", acrescentou Fabiano Scherer.

A festa da Liga começa no próximo dia 15 com o bloco Kalango. O pagodeiro Bino é um dos artistas a se apresentar e diz que está muito feliz com a retomada, mesmo sendo em um formato diferente do comum. Bino diz que mesmo sendo com a restrições é um momento de felicidade não apenas para ele, mas também para todos os músicos, pois ano passado todo o setor da cultura viveu o carnaval isolado e sem apresentações.

"O momento de maior felicidade para um artista é estar no palco. Este ano retomar com o carnaval é motivo de comemoração, pois os últimos tempos foram de dificuldade para a classe artística do mundo todo", disse Bino. Ele acrescenta que vai se esforçar ao máximo para que o público se sinta feliz mesmo com todas as restrições.

São 13 anos de carreira, mas há três anos Bino se dedica a carreira solo e foi durante esse período que aflorou sua veia autoral. Na bagagem profissional já coleciona três álbuns gravados, sendo o último “ao vivo” no Teatro Waldemar Henrique. O Cantor, multi-instrumentista e produtor musical já teve duas de suas músicas, “Fica a Dica” e “Nosso mundo”, entre os hits mais pedidos nas rádios de Belém.

Além de Bino, outras atrações locais como o Pagode das Meninas, Nosso Tom e outras bandas estarão fazendo a festa neste período de pré-carnaval. O diretor de Marketing da Liga dos Blocos, Naza Júnior, explicou que ao todo serão 16 blocos que vão se apresentar durante os finais de semana do mês de janeiro até uma semana que antecede o carnaval.

"Nesse período todo o público vai poder se organizar e participar da festa. Estamos fazendo para que tudo ocorra da melhor forma e nos esforçando ao máximo para que a essência do carnaval seja predominante”, destacou Naza Junuior.

PRÉ- CARNAVAL BELÉM

15/01/2022- Kalango (circuito cidade velha - local: insano) - Ricardo Chaves, Chiclete, Nosso Tom e Samba Norte



16/01/2022 - Kalango (circuito cidade velha - local: insano - Tatau, Bino e Pagode das meninas)

16/01/2022- #Deu prainha sim (circuito marine- local: Marina) Atitude 67, Pedro Sampaio

21/01/2022 Baile do Lulu. Insano Marina Club (Felipe Amorim, Ralk, DKS, Lucas e Iron)

22/01/2022 - Amor de Carnaval (circuito cidade velha - local: insano)



23/01/2022 - Se joga (circuito cidade velha)



29/01/2022 - Não era amor (circuito cidade velha)

04/02/2022 Bloco Foda-se o Amor com Marcynho Sensação, no Insano Marina Club

19/02/2022- amigos do urubu (circuito cidade velha al- local: Insano)

20/02/2022 - na vibe (circuito cidade velha - local ainda não confirmado) Reinaldinho (ex - Terra Samba)