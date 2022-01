Xande de Pilares e Tiee se apresentam no “É samba que fala né?”

A primeira edição do “É samba que fala né?” será realizada hoje, 15, e vai trazer para Belém dois dos grandes nomes do samba da atualidade: Xande de Pilares e Tiee. O evento será no Espaço Náutico Marine Club, a partir das 19h, e contará ainda com os grupos paraenses Pagode da Comunidade, Nosso Tom e Irreverência.

Xande de Pilares, que é presença marcante nos palcos paraenses afirma que o público local é especial. “Cada lugar, cada show é um público diferente. Tem o público mais observador, tem o que interage mais. Na minha humilde opinião, o público paraense às vezes confunde a gente, porque não sabemos se estamos no palco ou na plateia, o lugar se transforma em uma coisa só”, afirma. “O público paraense é muito caloroso, muito participativo. Eu tenho grandes histórias no Pará, desde a época do grupo Revelação. A gente sempre saiu do palco em êxtase, satisfeito. O público paraense é diferenciado. Não querendo diminuir ninguém, mas é um público diferenciado”, completa.

VEJA MAIS

O cantor garante ainda que não costuma fazer nenhum tipo de preparação especial para seus shows, que costumam fluir de acordo com a interação do público. “Geralmente eu não preparo o show, porque vou muito no clima do momento. Gosto de chegar lá e ver o que vai rolar. Está tudo na cuca, porque não trabalho com repertório fixo”, conta. Mas é claro que tem sempre alguma coisa diferenciada para mostrar.

“Tem gente que quer ouvir determinadas músicas ou só quer sucessos ou vai na curiosidade de poder escutar alguma novidade. E a novidade que estou levando desta vez é ‘Samba Bombom’, que será lançado dia 21 de janeiro e já quero apresentar a galera de Belém. É um samba muito legal, que fala exatamente de uma determinada canção que a gente escuta e não sai mais da nossa mente. Depois saímos espalhando para a geral que aquela música é muito legal e começamos a levar ao conhecimento de todos, no caso, é o Samba Bombom”, diz. O samba é uma composição dele com Serginho Meriti e Claudemir.

Além do novo hit, Xande também comemora o sucesso de “Conversa mole”, dueto com o rapper Rael, que está na trilha sonora da novela das 19h da TV Globo, Quanto mais vida, melhor!.

E apesar do momento ainda difícil, o músico não tem muito o que reclamar em relação ao ano passado, em termos profissionais. Xande teve música gravada pela cantora Maria Bethânia, teve música em novela, teve sucessos musicais, teve shows, apresentações em programa de TV, enfim, muito trabalho. “Apesar de continuar convivendo com a Covid-19 em 2021, foi um ano onde muitas coisas boas aconteceram. Gravei com Maria Bethânia e fiz muitos outros trabalhos bacanas. Então é o seguinte, a gente nasce para encarar a vida e ela não é fácil. A vida é feita de obstáculos e existe uma frase que diz ‘Tudo passa’. Quando está bom vai passar, quando estiver ruim vai passar também, a gente vai passar, então enquanto não passa a gente encara. Precisamos fazer dos momentos delicados exemplos para quando estivermos nos momentos bons não nos perdermos. É saber usufruir daquele momento”, avalia.

Agende-se:

“É samba que fala né?”

Data: hoje, 15

Hora: a partir das 19h

Local: Espaço Náutico Marine Club

Informações: (91) 98840-2349