Ronaldinho Gaúcho lança samba com participação de Xande de Pilares

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o compositor Ederson Melão lançam, nesta sexta-feira, a nova música "O Segredo do Feijão", no canal do ex-atleta. A obre é uma composição do ex-meia, Melão, Alex Nunes e Leleo Banjo. E pra engrossar o caldo desse feijão, o sambista Xande De Pilares também fez uma participação especial.

A música e o clipe foram gravados no estúdio do Ronaldinho Gaúcho e, a partir desta sexta, estarão em todas plataforma digitais. O lançamento no canal do YouTube do ex-jogador acontecerá às 18h.