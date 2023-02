Efetivo do Corpo de Bombeiros será reforçado durante o carnaval

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) iniciou, nesta quinta-feira (16), a operação “Operação Carnaval Seguro 2023”, para garantir segurança a população durante o feriado prolongado. Cerca de 290 militares do CBMPA e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) reforçarão o efetivo estadual em 67 municípios paraenses, como Salinópolis, Ilha de Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, Soure, Salvaterra, Ajuruteua e Alter do Chão.

“A Operação Carnaval Seguro está inserida no próprio lema da nossa corporação, que é ‘Vidas alheias e riquezas salvar’. Vamos atuar, especialmente, em três frentes distintas de trabalho: proteção balneária por guarda-vidas, operação estrada com atuação das nossas unidades de resgate no atendimento ao trauma e na frente carnaval de rua”, explica o coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do CBMPA.

Serão 208 militares destinados para prevenção balneária, 50 servidores para a 'Operação Corredor da Folia' com atuação nas festas de rua e 31 profissionais participarão da 'Operação Estrada', que contará com viaturas de resgate e de salvamento localizadas em pontos estratégicos de movimentação dos veículos ao longo da BR-316.

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado (GRAESP) também fará parte da operação, com um helicóptero à disposição no município de Salinópolis, de sexta-feira (17) até terça-feira (21). No total, serão sete servidores, sendo dois pilotos, três operadores, um operador de caminhão tanque de abastecimento de combustível e um servidor de apoio (segurança).

Cuidados necessários

Entre as principais dicas de prevenção de acidentes nas praias, o CBMPA orienta a população a preferir banhos apenas em áreas protegidas por guarda-vidas, que podem ser identificadas pelas bandeiras de cor vermelha sobre amarelo; respeitar a sinalização, as bandeiras e orientações dos guarda-vidas, evitando entrar no mar próximo a pedras, estacas e píeres; atenção constante com as crianças, identificando nos postos dos bombeiros com pulseiras que contenham nome e telefone dos responsáveis; evitar ficar na água com presença de chuvas fortes ou trovoadas, entre outras.

Em rios, o Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de saltos de cabeça, especialmente em locais em que não se conhece a profundidade e a presença de pedras. Assim como na praia, dispositivos flutuantes (boias de braço e de cintura, colchões infláveis, câmaras de ar, pranchas) não devem ser utilizados, por estarem sujeitos a ação de correntezas, que podem levar o banhista para áreas mais profundas.