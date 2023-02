Bloco Lambateria abre o Circuito Mangueirosa

Quem abre o Circuito Mangueirosa, neste sábado (18), é o Bloco Lambateria, que traz atrações para os três momentos do Circuito: Pitiú, Revoada e Banzeiro. A festa começa a partir das 15h, que começa no Ver-o- Rio e termina no Banzeiro, que é a festa fechada realizada no Sunrise Lounge Bar.

O Pitiú é a programação aberta e gratuita que ocorre no palco montado no Complexo Ver-o-Rio. Lá, as atrações são Zek Pikoteiro + Os potentos do Brega, Félix Robatto convida Bella, Julia Passos, Lucas Castanha e o Rock Doido do Zec Pikoteiro. A programação é de 15h às 19h30.

Às 20 horas, começa a Revoada, que é o cortejo que percorre a Avenida Marechal Hermes encerrando pontualmente às 22 horas na Praça Waldemar Henrique. Esse momento da festa é comandado por Lambateiros do Trovão com Bruno Benitez, Daniel Lima, Lucyan Costa, Nanda Miranda, Gabi Amaral e Paulo Kamello.

Às 21 horas, começa o Banzeiro, a festa fechada, única com cobrança de ingresso a preços populares, que este ano será realizada na Sunrise Lounge Bar (Municipalidade, 488). Os ingressos já estão à venda pelo site. A programação fica por conta de Dj Stamyna, Mega Pop Show e Dj Maderito.

Nascido a partir da união de seis produtoras culturais (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa) que atuam no estado, o Circuito Mangueirosa tem o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua de Belém ao desfilar, de forma gratuita e acessível, cinco blocos que fazem um passeio pela diversidade musical do estado. A primeira edição do Circuito foi em 2019, quando mais de 40 mil brincantes desfilaram em quatro dias de folia.

O Circuito foi criado para dar uma opção à população da capital paraense durante o feriado de Carnaval, já que Belém seguia com a tradição do pré-Carnaval e com a saída da população e turistas durante a folia.

“O Mangueirosa é uma opção de Carnaval no Pará, especialmente na capital. Com diversidade, mistura gerações e gêneros musicais tradicionais e atuais, além de ser um importante palco para jovens e consagrados artistas do nosso estado”, pontua Félix Robatto, músico e membro da diretoria do Circuito Mangueirosa.

Além de resgatar o Carnaval em Belém, o projeto vai entregar o espaço limpo, em parceria com associações de catadores de lixo que farão a coleta seletiva no espaço, gerando renda para esses trabalhadores. Além disso, serão dispostos banheiros químicos e lixeiras, tanto no Ver-o-Rio quanto no caminho do cortejo.