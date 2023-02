Mais de mil agentes da Guarda Municipal vão reforçar a segurança no Carnaval de Belém e distritos

Mais de mil agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) serão empregados para garantir a segurança nos dias de desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos, na capital e nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro.

A Guarda Municipal vai escalar 1.160 agentes de seu efetivo para realizar patrulhamento com viaturas, motos e a pé, para atender a qualquer ocorrência durante toda a programação montada pela prefeitura ao longo do Carnaval Belém​​ de Todas as Cores.

“Nossos guardas estarão nos locais de realização do carnaval, e a população e os foliões poderão aproveitar a folia certos de que a segurança será garantida e os guardas, preparados para atendê-los em qualquer situação”, disse o inspetor-geral, em exercício, Sindeval Bittencourt.

Em Belém, os serviços de segurança iniciam nesta sexta-feira, 10, e seguem no final de semana: sábado (11) e domingo (12). Os guardas também atuarão na folia programada para os dias 17, sexta-feira; e 18, sábado.

No período do carnaval, a partir das 18h, cerca de três viaturas, seis motocicletas e 130 homens, diariamente, dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac) e do Operacional (DOP) vão ser distribuídos, estrategicamente, na Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, onde ocorrerão os desfiles, e nas proximidades da via. Além disso, a GMB dará apoio ao serviço de interdição de vias à Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Toda a ação da Guarda Municipal também contará com o apoio da Polícia Militar, que fará o reforço da segurança no entorno da Aldeia Amazônica.

Mosqueiro

No domingo (19), a Guarda Municipal estará com 116 guardas, duas viaturas e sete motocicletas do Grupamento Ronda da Capital (Rondac) e do efetivo operacional de Mosqueiro, para garantir a segurança na ilha durante as apresentações das escolas de samba, na rua Camilo Salgado.

A ilha de Mosqueiro, além de receber agentes para reforçar o serviço da inspetoria no distrito, contará com o ônibus de videomonitoramento da instituição, funcionando 24 horas, em parceria com o Centro Integrado de Comando (Ciop).

Icoaraci

Para Icoaraci, já estão escalados 114 servidores do GAT, ATAC e do Grupamento Operacional, que vão cobrir, no dia 20 deste mês, o Desfile Oficial das Escolas e Blocos do distrito, realizado na rua 15 de agosto.

Outeiro

No dia 21, será a vez do Desfile Oficial das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos de Outeiro. Para esse dia, 103 guardas municipais vão reforçar a segurança, a partir das 18h, da Praça Água Boa, palco das apresentações carnavalescas, e áreas adjacentes.

Nos dias 22, 23, 24 e 25, dias agendados para a apuração dos desfiles oficiais de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e Belém, respectivamente, 20 guardas municipais vão garantir a segurança nos locais de apuração.

Paralelo ao carnaval oficial da capital paraense, a GMB atuará no Circuito Mangueirosa, evento carnavalesco que será realizado no Ver-o-Rio, nos dias 18, 19, 20, 21 e 25.​