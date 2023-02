O que é bom pra azia? Veja a receita com o passo a passo para usar no Carnaval

O que é bom pra azia? Sentir aquela queimação no estômago e na garganta não precisa ser uma realidade para quem vai curtir o carnaval. Existem diversas maneiras de aliviar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Veja algumas dicas simples e eficazes para se livrar da azia.

VEJA MAIS

Antes de mais nada, é importante entender que a azia pode ser causada por diversos fatores, como alimentação inadequada, estresse, tabagismo, obesidade, entre outros. Por isso, é fundamental identificar a causa do problema e adotar hábitos saudáveis para evitar as crises. Além disso, existem alguns remédios caseiros e mudanças na dieta que podem ajudar a aliviar os sintomas. Confira a seguir um passo a passo simples com algumas opções de tratamento para a azia.

Assista à dicas caseiras para curar azia:

Passo a passo: O que é bom para azia?

• Evite alimentos que pioram os sintomas: alimentos ácidos, picantes, gordurosos, fritos e com cafeína podem piorar a azia. Portanto, evite consumir esses itens em excesso e dê preferência a uma alimentação saudável e equilibrada.

• Faça refeições leves e frequentes: comer em excesso pode aumentar a pressão no estômago e causar refluxo, o que piora a azia. Por isso, é importante fazer refeições menores e mais frequentes ao longo do dia, evitando ficar muito tempo sem comer.

• Experimente remédios naturais: algumas opções naturais podem ajudar a aliviar os sintomas de azia, como chá de camomila, gengibre, bicarbonato de sódio e vinagre de maçã. Porém, é importante lembrar que cada caso é único e nem sempre esses remédios funcionam para todas as pessoas.

• Consulte um médico: se os sintomas persistirem por mais de duas semanas, é importante buscar ajuda médica. O médico pode prescrever medicamentos específicos e orientar sobre os cuidados necessários para evitar a azia.