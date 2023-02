Rainha das Rainhas 2023: saiba quem são as 14 candidatas que disputam o título do Carnaval paraense

Após dois anos de espera, o espectador paraense e os amantes do carnaval voltarão a presenciar e assistir o maior concurso de beleza e fantasia do país:o Rainha das Rainhas. Em 2023, o concurso chegou a sua 75ª edição, tornando-se além do maior, o mais antigo concurso em atividade. Este ano, 14 jovens participarão do evento, representando clubes paraenses. A novidade é a participação do Iate Clube de Santarém, do oeste paraense.

Em 2023, o Grupo Liberal prepara uma transmissão histórica para o concurso, com destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal para todo o Pará, incluindo o município de Santarém e região, através de parceria inédita com a TV Tapajós. Ele será apresentado pela jornalista e publicitária Layse Santos e pelo ator, cantor e compositor Jeff Morais. O portal G1 Pará também fará sua estreia na cobertura do concurso, com um programa independente com apresentação da jornalista Lissa de Alexandria e comentários da jornalista e professora Ivana Oliveira, direto dos estúdios da TV Liberal.

Já o portal Oliberal.com será o responsável por fazer o "esquenta" do concurso. Ou seja, aqueles fãs que amam o evento vão poder acompanhar os bastidores a partir de 2h antes do evento começar, tanto vídeo, matérias e também pelo minuto a minuto de Oliberal.com. A apresentação ficará por conta da jornalista Flávia Lima, com comentários de Felícia Maia, coordenadora do curso de Moda da Unama. A transmissão pela internet contará com a participação de quatro repórteres, além da equipe de redes sociais do portal espalhada pelo Hangar. Na TV Liberal, o Rainhas iniciará após o Altas Horas, ao vivo.

Saiba quem são as 14 candidatas do Rainha das Rainhas 2023

Mayara Samile Corrêa Baia - Cazzazum Monã Rota Vianna de Oliveira - Iate Clube de Santarém Adriana dos Santos Pinheiro - clube do remo Danielly Monteiro - CSSA Sabrina Niekelle - Clube dos Advogados Adriana Cohen - Pará Clube Ana Barbosa - Tênis Clube Ádria Nogueira - Asalp Janaína Ferreira - Tuna Luso Rayanne Furtado - Paysandu Aline Carla - Guará Acqua Park Erica Venise - Bancrévea Isadora Andrade - Assembleia Paraense Giovanna Picanço - Grêmio

1- Mayara Samile Corrêa Baia - Cazzazum

Mayara tem 22 anos, é natural de Belém e moradora do bairro do Jurunas. Ela representará a Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum).

Mayara Samile é candaditada ao Rainha das Rainhas 2023 pelo Cassazum (Carmen Helena/O Liberal)

2- Monã Rota Vianna de Oliveira - Iate Clube de Santarém

Monã tem 19 anos, é estudante de Odontologia e trabalha como modelo. A jovem já participou de diversos concursos de beleza e venceu todos eles.

Monã Rita Vianna de Oliveira, escolhida “Rainha” do clube (Carmem Helena/O Liberal)

3- Adriana dos Santos Pinheiro - Clube do Remo

Adriana Pinheiro tem 24 anos, é estudante de Direito, faixa preta em karatê e ama esportes. Terá a responsabilidade de representar o Leão Azul, o Clube do Remo.

Adriana Pinheiro vai representar a torcida azulina no Rainha das Rainhas 2023 (Carmem Helena / O Liberal)

4- Danielly Monteiro - CSSA

Danielly Monteiro tem 21 anos, é estudante de psicologia, técnica ambiental, bailarina e moradora do bairro do Jurunas. Pretende usar a dança como ponto alto em seu desfile.

Danielly desde 2020 se prepara para representar o C.S.S.A. e sempre teve o sonho de ser Rainha (Carmen Helena / O Liberal)

5- Sabrina Niekelle - Clube dos Advogados

Sabrina tem 20 anos, é estudante de cursinho e almeja passar no vestibular para o curso de Medicina. Além do amor pela futura profissão, Sabrina é apaixonada por viagens e sonha em conhecer o mundo.

Sabrina já amava o Rainha das Rainhas desde criança e brincava de jurada do concurso. (Carmen Helena / O Liberal)

6- Ariane Cohen - Pará Clube

Ariane tem 24 anos, é apaixonada por dança e pela arte de atuar: é atriz de formação. Tem como principais características o sorriso marcante, uma personalidade forte e sua religiosidade.

Ariane Cohen é atriz e vai representar o ParáClube (Carmen Helena/O Liberal)

7- Ana Barbosa - Tênis Clube

Ana tem 26 anos, é fisioterapeuta, natural de Mocajuba, mas moradora do bairro do Condor, em Belém.

Com muito bom humor, a fisioterapeuta Ana Barbosa, rainha do Tênis Clube, disse que só de desfilar já sente que "venceu na vida" (Carmem Helena/O Liberal)

8- Ádria Nogueira - Asalp

Ádria tem 26 anos, é enfermeira e chegou a atuar no pico da pandemia de covid-19 no hospital de campanha do Hangar. Natural de Cametá (PA), ela conta que tem dividido seu tempo entre os ensaios do Rainhas e seu mestrado em Enfermagem, mas que fará de tudo para manter o título no Clube, que é o atual campeão do concurso.

Ádria Nogueira representa o clube atual campeão do concurso (Carmen Helena/O Liberal)

9- Janaína Ferreira - Tuna Luso

Janaína tem 28 anos, é estudante de administração e bailarina formada. Ela conta que já participou de vários festivais de balé, mas que será a primeira vez que vai encarar um concurso de fantasias e espera estrear com o “pé direito”.

Janaína promete mistério e dança para conquistar o título de Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 pela Tuna Luso Brasileira (Carmem Helena / O Liberal)

10- Rayane Furtado - Paysandu

Rayanne tem 29 anos, estudante de Direito, mas trabalha como empreendedora de moda fitness na cidade de Barcarena, onde nasceu. Ela disse que tem uma relação de paixão muito grande pelo time bicolor. Por isso, poder apresentar-se representando o time do coração é uma grande satisfação.

Rayane Furtado é candidata ao Rainha das Rainhas 2023 pelo Paysandu (Carmem Helena/O Liberal)

11- Aline Carla - Guará Acqua Park

Aline tem 27 anos, é farmacêutica e modelo. Ela conta que ama o trabalho como modelo e que foi ele quem lhe permitiu cursar farmácia na universidade. Moradora do bairro do Castanheira, ela também está pela primeira vez em um concurso de beleza.

Aline Carla trabalha como farmacêutica e também é modelo (Carmem Helena/O Liberal)

12- Erica Venise - Bancrévea

Érica tem 27 anos, é artista plástica e trabalha como maquiadora. Nascida em Belém, ela mora no bairro do Tapanã e nunca participou de concursos de beleza.

Erica Vanise, tem 27 anos e vai tentar conquistar o título para o Bancrévea (Carmen Helena/O Liberal)

13- Isadora Andrade - Assembleia Paraense

Isadora tem 18 anos, é de Belém e moradora do bairro do Marco. Estudante de odontologia, ela é iniciante em concursos de beleza e chega com a responsabilidade de representar o clube com maior número de títulos no concurso.

Estudante de odontologia Isadora Andrade Rêgo, de 18 anos, representa a AP no Rainha das Rainhas (Carmem Helena/O Liberal)

14- Giovanna Picanço - Grêmio

Giovana tem 19 anos, é estudante de Medicina, bailarina e moradora do bairro do Parque Verde. Ela já participou de outros concursos de beleza e promete levar para a passarela muita dança e inovação em sua fantasia.

Representante do Grêmio Literário Português (Carmem Helena/O Liberal)

Serviço: O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.