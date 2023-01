Ádria Nogueira trabalhou na linha de frente da covid-19 e sonha em ser a Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023 retorna aos palcos do Hangar Centro de Convenções com muita beleza, glamour e simpatia. Nos últimos dias, o público e os jurados puderam conhecer algumas das candidatas que vão concorrer ao grande título de Rainha do Carnaval paraense. Na quinta-feira (26), foi a vez da apresentação da candidata da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Asalp), Ádria Nogueira.

A enfermeira, de 26 anos, chega ao concurso com uma grande responsabilidade. Afinal, a última campeã do Rainha das Rainhas foi a representante do seu clube, Juliane Moraes, em 2020. Diante da tarefa em manter a coroa na Asalp, Ádria conta que se sente preparada para o concurso e que representar o seu clube é um sonho de infância.

Com muito foco e perseverança, a rainha da Asalp 2023 destaca que vai trazer para os jurados e o público algo muito além do esperado. "É algo inusitado. Simpatia. Envolve sedução, magia, mistério e muita responsabilidade para representar meu clube", afirma.

Diretoria do Clube Asalp durante apresentação da rainha Ádria Nogueira, que disputará o título pela agremiação (Carmem Helena / O Liberal)

Ádria atuou na linha de frente da covid-19 e trabalhou no hospital de campanha montado no Hangar Centro de Convenções. Para ela, voltar ao local com uma outra realidade traz um sentimento de alívio e de gratidão.

“Lidei diretamente com os casos, dei tudo de mim. Tenho muito orgulho disso, levo como aprendizado na minha vida. Hoje em dia eu tenho um olhar diferente ao ser humano, à questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Só de pensar em voltar para o Hangar me dá uma nostalgia. Que apesar de estar nesse momento de euforia e animação, eu não posso esquecer de tudo que eu vivi ali. Agora esse lugar é mais que especial, porque é uma mistura de sentimentos”, ressalta.

Sonho se tornando realidade

Para Ádria, ser Rainha das Rainhas é a realização de um sonho e traz um sentimento de orgulho. Além disso, o concurso é visto como uma ótima oportunidade profissional.

"Só pelo fato de participar do concurso é uma honra. Independente do resultado, vou aproveitar o máximo trabalhar com a minha imagem, da melhor forma possível. Afinal, o Rainha das Rainhas vai me trazer grandes oportunidades profissionais", destaca a jovem.

O presidente da Asalp, Pedro Paz, ressalta a alegria do clube ao ter coroado a sua representante na última edição, como a grande campeã da competição. "Sinto-me radiante e feliz por poder participar de mais um ano do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval. No último concurso que tivemos antes da pandemia, em 2020, nós tivemos a felicidade de sair vencedores. Como sempre digo, é um grupo de lindas moças, todas com o mesmo sonho para tentar ganhar e realizar, sempre dando tudo de si. Para nós, isso é motivo de orgulho e felicidade. A gente se sente cheio de alegria pelo fato de ser o clube detentor do último título de Rainha das Rainhas do Carnaval", afirma Pedro.

Para este ano, o desejo é repetir o feito da última edição do concurso e garantir para à Asalp o título de grande campeã da competição. "Nossa expectativa é poder contar com esse espírito de luta e determinação da nossa candidata para poder competir com as demais à vaga e repetir o sucesso que nós tivemos na edição passada. Estamos confiantes em mais uma vitória. É difícil, mas temos certeza que vamos lutar para poder conquistar mais um ano de glória para a nossa associação", completa o presidente da Asalp.

Reta final

Garantir uma boa preparação para o concurso é fundamental para as candidatas. Dividir a rotina de treinos e ensaios com o trabalho nem sempre é uma tarefa fácil, mas o desejo de chegar aos palcos e mostrar todo o seu preparo é prioridade para Ádria.

Ádria Nogueira tem intensificado a rotina de treinos e ensaios na reta final do concurso e promete surpreender os jurados (Reprodução/Arquivo Pessoal)

"A reta final tem sido corrida. Conciliar o trabalho, o estudo e os ensaios tem sido muito difícil. Porém, bem desafiador. Eu tô animada e gostando dessa rotina. Eu tô muito ansiosa. É algo que eu esperei muito. Vou tentar manter o foco pra que isso não me atrapalhe", complementa.

Segundo a rainha, a preparação é fundamental para ter um bom desempenho no desfile. "Amo manter esse condicionamento físico. Então, consigo manter o shape e me sinto segura. Já desfilo há muitos anos. Então, sou segura quanto à passarela. Os treinos me ajudam a não ter tanta dificuldade com a fantasia, relacionada ao peso", finaliza a candidata da Asalp.

Concurso

Após uma pausa de dois anos, devido a pandemia da covid-19, a tradição do carnaval paraense volta ao cenário e promete novidades em sua 75ª edição. O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

O evento terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia e Liberal FM), transmissão exclusiva, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, além de flashes dos bastidores em tempo real transmitidos pelo portal OLiberal.com.