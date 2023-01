Rainha das Rainhas de 2023: ASALP apresenta Ádria Nogueira, enfermeira que atuou no combate à covid

Na noite desta quinta-feira (26), a Associação dos Servidores da Assembleia Legistativa do Estado do Pará (ASALP) apresentou, na sede social da Tuna Luso Brasileira, a candidata que irá disputar o Rainha das Rainhas 2023 pela associação: Ádria Mayara Pantoja Nogueira, de 26 anos, moradora do bairro Pratinha II.

Em busca do bicampeonato, a Asalp que conquistou o primeiro lugar no Rainha das Rainhas de 2020, com Juliane Moraes, mostra-se confiante em fazer o título novamente ao clube. Ádria se mostra segura de que vai garantir a vitória.

Ádria é enfermeira e chegou atuar no pico da pandemia de covid-19, no hospital de campanha do Hangar, e é natural de Cameta (PA). Ela afirmou que está sendo muito difícil conciliar os ensaios com o mestrado e a atuação na Enfermagem, mas ela está muito confiante em conseguir trazer o título para o clube. “Estou muito ansiosa e feliz com toda essa loucura”, afirmou.

A rainha da Asalp contou que tem experiência em desfilar na passarela e sair em escolas de samba em Cametá. Ádria disse que vem de uma família tradicional de carnaval, que tem muito samba no pé. “Começou com a minha mãe desfilando nas escolas e agora estou dando continuidade, em um sonho que é de todos os meus familiares”, disse.

Desde pequena, Ádria acompanha o concurso. Viver o Rainha das Rainhas para ela está sendo a realização de um sonho. Um sonho que contrasta com um memória difícil. Para ela, no dia 11 de fevereiro, retornar ao Hangar é poder dar um novo significado para o lugar e para a vida dela. “O público pode esperar muita magia da minha apresentação”, adiantou. A coreografia e o maquiagem são assindas por André Chagas.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.