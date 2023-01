Rainha das Rainhas 2023: Janaína Ferreira é escolhida para representar a Tuna Luso Brasileira

A Tuna Luso Brasileira apresentou à sociedade paraense a candidata que irá representar o clube no Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. Na noite desta quinta-feira (26), a associação organizou um coquetel para convidados na sede social do clube, às 19h. Ao som de “Papaya”, Janaína Pontes Ferreira, de 28 anos, moradora do bairro do Umarizal, foi escolhida como “Rainha da Tuna Luso”.

Janaína é estudante de administração e bailarina formada. Ela conta que já participou de vários festivais de balé, mas, será a primeira vez que vai encarar um concurso de fantasias e esperar estrear com o “pé direito”. O convite para participar do “Rainhas” foi uma grande surpresa, que a jovem “abraçou” com a certeza de dar o melhor de si.

“Minha preparação está sendo intensa e desafiadora. O Rainhas difere muito do que é o balé. Mas eu acredito que o lado artístico, da dança, é muito importante para o concurso e consigo contribuir com tudo isso. Por isso, estou um pouco mais relaxada”, declarou a rainha da Tuna.

Janaína adianta que, no dia do grande evento, o público e os jurados podem esperar por boas surpresas, tanto com relação à fantasia, como quanto à performance de palco, que vai destacar a cultura paraense. “Acredito que nosso Estado ainda não seja tão valorizado. Então, pretendo trazer esse elemento na minha apresentação”, afirmou. A coreografia é assinada por Luciano Neto e Júnior Mazine.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (ASALP), Assembleia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.