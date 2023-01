Rainha das Rainhas de 2023: conheça Ana Barbosa, candidata do Tênis Clube

A noite desta quinta-feira (26) foi marcada pela apresentação da candidata que irá representar o Tênis Clube do Pará no Rainha das Rainhas 2023. Na sede da Tuna Luso, os convidados puderam conhecer Ana de Nazaré Martins Barbosa, de 26 anos, moradora do bairro do Condor, em Belém, e natural de Mocajuba.

Ana trabalha como fisioterapeuta. Ela contou que costumava participar de concursos de beleza em seu município, e por isso, o Rainha das Rainhas era um sonho distante. Quando surgiu o convite em 2020, ela disse que aceitou de brincadeira, mas nunca acreditou que poderia ser verdade. Com bom humor, para ela, desfilar na apresentação pelo Tênis Clube já foi "vencer na vida".

“São quase três anos de preparação intensa na academia, porque eu quero muito trazer esse título para o Tênis Clube”, afirmou a fisioterapeuta.

A rainha do Tênis Clube contou que, a partir de segunda-feira (30), já vai ensaiar com a fantasia. Para a apresentação na passarela do Hangar, Ana disse que o público poderá esperar muito glamour e suspense. “Nós queremos trazer uma magia sombria, e depois, claro que a alegria”, afirmou. O coreógrafo dela é o Éverton Magalhães.

Além de conseguir conquistar o título para o Tênis Clube, Ana quer usar a visibilidade para divulgar o trabalho dela e pretende aproveitar todas as todas oportunidades disponíveis. “Quero que esse concurso seja um grande realizador de sonhos. Tenho respeito por todas as oportunidades. Por isso, desejo que vença a melhor”, declarou.

O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado desde 1947, é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil e o de maior prestígio e notoriedade da Amazônia. Em 2023, o Rainhas chega à sua 75º edição, um momento histórico na trajetória do evento e dos clubes participantes.