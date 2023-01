Ana Barbosa, candidata do Tênis Clube, acompanha o Rainha das Rainhas desde a infância

O maior concurso de beleza e fantasia do norte e nordeste do Brasil está de volta, após dois anos suspenso por causa da pandemia. O retorno é marcado por muita alegria e ansiedade dos 14 clubes que estarão concorrendo ao título de Rainha das Rainhas 2023. Entre eles, o Tênis Clube, que apresentou, na última quinta-feira (26), a candidata que irá disputar a competição. Ana Barbosa, de 26 anos, foi a escolhida para disputar o título deste ano para o clube.

A jovem é estudante de fisioterapia e é natural do município de Mocajuba, nordeste paraense. A candidata é a primeira representante do município no concurso do Rainha das Rainhas e vai lutar para levar o título para a sua cidade natal. "Sinto-me muito honrada em representar meu município. Essa é a primeira vez que uma mocajubense vai concorrer ao título", destaca Ana.

Amante do concurso desde a infância, a candidata, que também sonha em ser uma oficial da Marinha, conta que desde os 13 anos de idade a família costumava se reunir para assistir o maior evento do Carnaval paraense.

Diretoria do Tênis Clube com a rainha Ana Barbosa, que dispiturá o título do concurso pela agremiação (Carmem Helena / O Liberal)

Quando recebeu o convite para disputar o concurso deste ano, a reação da candidata foi de surpresa e muita alegria. "Eu não acreditava. Não passava pela minha cabeça ter essa possibilidade de um dia disputar o Rainhas. Fiquei extremamente lisonjeada. Aceitei de imediato", disse a jovem.

Ana Barbosa traz no currículo o título de Miss Estudantil Mocajubense 2018, além de muita extroversão, humildade e determinação. E por falar nisso, ela deixa claro que entra na disputa para ganhar.

"Eu sempre fui muito determinada pra tudo em que me envolvo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Determinação é uma das minhas características mais fortes. Sempre que eu quero algo, que eu vou atrás do objetivo, sempre consigo", pontua Ana.

Para a apresentação no grande dia, a candidata do Tênis Clube garante que vai surpreender os jurados e o público. "Meu tema é muito forte. Estou vivendo a personagem todos os dias. Vou tentar passar ao máximo o que eu sinto", ressalta a jovem.

A diretora social do clube, Selma Regina Oliveira, destaca a felicidade ao ver o Tênis Clube participando de mais uma edição do Rainha das Rainhas. "Sinto-me muito feliz, principalmente porque estamos voltando, depois de dois anos sem esse maravilhoso e espetacular concurso de fantasias. Será mais um ano de um espetáculo a olho nu. Sempre me surpreendo a cada ano, pois o Rainha das Rainhas sempre inova para melhor", salienta a representante do clube.

Para Selma, a beleza e desenvoltura da candidata vão fazer toda a diferença na busca pelo 4º título do clube no concurso. "Estamos com muita fé que a nossa rainha vai trazer esse título, mais uma vez, para o nosso querido Tênis Clube. Ela é linda e a fantasia muito rica. Combina totalmente com sua exuberância. Essa moça tem uma beleza diferente. Tem muita garra e é carismática demais", complementa.

Preparação

O grande dia do concurso está chegando e a reta final é decisiva para as candidatas do Rainha das Rainhas. Ana Barbosa tem compartilhado uma rotina dividida entre os treinos, ensaios, além da preparação da fantasia, a qual a jovem optou por acompanhar de perto. Para isso, ela precisou deixar o município de Mocajuba e se dedicar de forma integral ao concurso.

"Tenho ensaios de manhã, de tarde e de noite. A musculação também está muito mais intensa. Eu vim embora pra Belém por conta da preparação, dos ensaios, pra tá mais pertinho da equipe e ver a preparação da fantasia", destaca.

O acompanhamento com a nutricionista também tem feito toda a diferença nessa reta final. "A alimentação, seguida pela nutricionista, também tem sido pensada para o concurso, sem pular nenhuma etapa", complementa.

Ana Barbosa entra na disputa em busca do tetracampeonato para o clube do coração (Reprodução/Arquivo Pessoal)

A candidata do Tênis Clube ressalta que está preparada para o concurso e faz planos para o futuro, caso seja a grande campeã. “Sinto-me pronta. Estou há dois anos com o psicológico preparado, treinando. Sigo pronta para disputar e conquistar a coroa do Rainha das Rainhas. Quero aproveitar cada instante do meu reinado intensamente, usufruindo as boas oportunidades que o título irá me proporcionar", finaliza Ana.

RR 2023

O Rainha das Rainhas retorna ao palco do Hangar Centro de Convenções no dia 11 de fevereiro. A volta da competição marca um momento especial para as 14 agremiações que concorrem na edição deste ano. A cobertura completa do concurso será dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, e todo o movimento dos bastidores pelo portal OLiberal.com.